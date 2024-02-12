CHP’de aday mesaisi sabaha kadar sürecek: "Bazı ilçeler için DEM Parti bekleniyor"

CHP’de ilk MYK ve PM toplantısının ardından başlaması planlanan ikinci MYK toplantısının gecikme nedeni belli oldu. DEM Parti ile heyetler arası görüşmenin devam ettiği, CHP’nin Esenyurt, Adalar, Toroslar ve Akdeniz gibi ilçelerde DEM Parti’nin tutumunu beklediği öğrenildi

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de saat 14.45’te başlayan ve saat 18.00’da tamamlanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilmesi planlanan ikinci MYK toplantısı henüz başlamadı. Gecikmenin nedeninin, İstanbul ilçeleri özelinde yaşanan tartışma olduğu bildirildi. MYK toplantısının saat 21.30’da başlayacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, MYK’nin gecikme nedeni, DEM Parti ile devam eden heyetler arası görüşme oldu. Bu kapsamda CHP kurmaylarının, DEM Parti’nin Esenyurt, Adalar, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde alacağı tutuma yönelik haber beklediği ifade edildi.

SABAHA KADAR SÜRECEK

Parti kaynakları, tüm seçim çevrelerinde adayların bu gece belirleneceğini kaydetti. Bu kapsamda partide aday mesaisinin sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi. Çankaya, Kadıköy ve Hatay gibi kritik seçim çevrelerinde adayların ise en sona bırakılacağı dile getirildi.