Yücel'den Haluk Levent açıklaması: Böyle bir gündem olmadı

Lütfü Savaş'ın yerine Haluk Levent'in aday gösterileceği iddialarıyla ilgili soruya yanıt verdi. Yücel, "MYK ve PM’nin böyle bir gündemi olmadı" dedi.

Hatay'da tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş'ın yerine Haluk Levent'in aday gösterileceği iddialarıyla ilgili soruya yanıt verdi. Yücel, "MYK ve PM’nin böyle bir gündemi olmadı" dedi. Haluk Levent'in tweeti sorulan Yücel, söz konusu paylaşımı görmediğini kaydetti. Yücel, "Kurumsal düzeyde Sayın Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklifi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Hatay'da Lütfü Savaş’ın adaylığının geri çekilme ihtimali tartışılırken partinin Haluk Levent ile görüştüğü iddia edilmişti.

Haluk Levent, CHP iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem" demişti. Levent, "Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var" ifadelerini kullanmıştı.