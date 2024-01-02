CHP’de aday mesaisi tam gaz devam ediyor

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de, 7 Aralık’ta milletvekillerinin saha çalışmaları ile başlayan yoğun aday mesaisi 4 Ocak’ta devam edecek. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 150’ye yakın seçim çevresinin başkan adayları, 4 Ocak’taki Parti Meclisi toplantısının ardından kesinleşecek. Kamuoyunda merakla beklenen büyükşehirlerin başkan adayları da Parti Meclisi toplantısında tartışılacak.

Daha önce 3 ve 5 Ocak tarihlerinde iki ayrı Parti Meclisi toplantısı ile adaylarını büyük oranda belirlemeyi planlayan CHP, bunun yerine 4 Ocak’ta tek bir Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Parti Meclisi öncesinde CHP kurmayları, MYK toplantısında bir araya gelecek. 5 Ocak’ta ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenleyeceği lansman ile İstanbul’un ilçe adayları kamuoyuna duyurulacak.

OYLAMA YAPILACAK

4 Ocak Perşembe günü önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmayları ile bir araya gelecek ve aday adayları arasında öne çıkanları tartışacak. Ardından toplanan Parti Meclisi’nde ise memnuniyet anketleri, örgüt gözetimindeki yoklamalar, milletvekillerinin saha gözlemleri ve raporlar ele alınacak. Edinilen bilgiye göre, tüm değerlendirme sonuçları havuz sistemi ile birleştirilecek ve kesin adaylara bu yolla karar verilecek. Parti Meclisi üyeleri ayrıca, ihtiyaç duyulan aday adayları için tek tek oy kullanacak.

4 Ocak’ta CHP yönetimi, en az 150 seçim çevresindeki adayını kesinleştirecek. Aydın, Mersin ve Adana gibi büyükşehirlerin ve bu şehirlerin ilçelerinin adaylarının da bu toplantıların ardından açıklanması için çalışılacak.

CHP’de tüm adayların belirlenme süreci ise 15 Ocak’ı bulacak. Buna göre, CHP tüm adaylar ile birlikte Ocak ayının sonunda sahaya çıkacak. Başkan adayları, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerin propaganda için en az 70 günü kullanabilecek.