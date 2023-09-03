CHP’de bir ‘danışman’ tepkisi daha: İlk gün de karşıydım bugün de karşıyım

Perinaz Mahpeyker’in CHP Genel Başkan danışmanı olarak atandığının ortaya çıkmasının ardından parti içinden de tepkiler yükseliyor. CHP PM üyesi Gökçe Gökçeni “Partimizin ideolojisiyle bağdaşmayan işlere ve bu işleri yapan kişilerin örgütlerimizden daha değerli gösterilen pozisyonlara getirilmesine ilk gün de karşıydım bugün de karşıyım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Atatürk hakkındaki hakaret içeren paylaşımları ortaya çıkan Perinaz Mahpeyker’in danışman olarak atandığının ortaya çıkmasına CHP içinden de tepkiler yükseliyor. Gamze Taşçıer’in ardından CHP Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gökçe Gökçemn de konuya ilişkin tepkisini dile getiren bir açıklama yaptı.

X hesabından paylaşımda bulunan Gökçe Gökçen, “Partimizin ideolojisiyle bağdaşmayan işlere ve bu işleri yapan kişilerin örgütlerimizden daha değerli gösterilen pozisyonlara getirilmesine ilk gün de karşıydım bugün de karşıyım. İlk gün de mücadelesini verdim gelecekte de vereceğim” dedi.

“Şeffaflık talep ediyorsak, şeffaf olacağız” ifadelerini de kullanan Gökçeni, Oy istiyorsak halkın, çalışma istiyorsak örgütün yanında olacağız. Umut etmek istiyorsak ya bir yol bulacak ya da bir yol açacağız” diye yazdı.

Partimizin ideolojisiyle bağdaşmayan işlere ve bu işleri yapan kişilerin örgütlerimizden daha değerli gösterilen pozisyonlara getirilmesine ilk gün de karşıydım bugün de karşıyım. İlk gün de mücadelesini verdim gelecekte de vereceğim.



Şeffaflık talep ediyorsak, şeffaf olacağız.… — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) September 2, 2023