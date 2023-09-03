CHP’de ‘Perinaz Mahpeyker’ krizi: Parti içinden ilk tepki geldi

Atatürk ve Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret içerikli tweetleri ortaya çıkan Perinaz Mahpeyker’in Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak atanmasına CHP içinden ilk tepki geldi. CHP’li vekil Gamze Taşçıer, atamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret içeren tweetleri ortaya çıkan Perinaz Mahpeyker Yaman’ın Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak atanmasına CHP içinden ilk kez tepki geldi. Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşçıer, Yaman’ın atanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Perinaz Mahpeyker Yaman’ı 26 Mayıs’ta danışman olarak atadığının açığa çıkmasının ardından CHP kanadından bir dizi açıklama yapılmış ancak tepki gösterilmemişti. İlk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Yaman’ın danışman olduğu iddiasını yalanlamıştı. Ancak Yaman’ın danışman olarak atandığı tarihte, atanmasına ilişkin yazıyı hesabından paylaştığı, yerel gazetelere açıklama yaptığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Parti Sözcüsü Faik Öztrak bir açıklama yapmış ve danışmanlığı yalanlamayarak, "4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir" demişti.

İLK TEPKİ TAŞÇIER'DEN

CHP içinden ilk tepki ise CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclis üyesi Gamze Taşçıer’den geldi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP sözcüsü olan Taşıer, X hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk ve laiklik karşıtı bir ismin partide bulunmasının, aynı zamanda kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak atanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Taşçıer, açıklamasında şunları kaydetti:

"TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP sözcüsüyüm. Elimden geldiğince Türkiye’de kadın hakları konusunda hem parlamentoda hem mahkemede hem sokakta mücadele eden bir kişiyim. Bildiğim tek gerçek şu: Bu ülkede kadınlar Ortadoğu’da gördüklerimizi yaşamıyorsa bunu ATATÜRK’e ve onun en temel ilkesi LAİKLİĞE borçludur. Atatürk’ün kurduğu ve laikliğin bayraktarlığını yapan Partimizde, laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin hem de kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak bulunması, görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez!"