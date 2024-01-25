CHP’de en kapsamlı PM: Antalya ve Muğla’da sona gelindi

CHP Parti Meclisi, aday belirleme gündemiyle gerçekleştirdiği Parti Meclisi toplantılarının en kapsamlısı için hazırlanıyor. Yarın saat 18.00’de bir araya gelecek CHP PM’nin, gece yarısı tamamlanmasının beklendiği toplantıda Muğla ve Antalya gibi kentlerin adaylarının kesinleşeceği belirtiliyor

Mustafa BİLDİRCİN

Toplam 622 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP, 26 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi Toplantısı ile aday belirleme mesaisine devam edecek. Bu kapsamda saat 13.00’te Merkez Yönetim Kurulu (MYK), saat 18.00’de ise Parti Meclisi (PM) toplanacak.

26 Ocak’ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısı, aday belirleme gündemiyle yapılacak toplantıların en kapsamlısı olacak. Sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen toplantıda Antalya ve Muğla adayları tartışılacak. Edinilen bilgiye göre CHP’nin İzmir adayı ise bir sonraki Parti Meclisi toplantısında kesinleştirilecek.

ANTALYA İÇİN 2 İSİM

Parti kaynaklarına göre, CHP’nin Antalya’da Muhittin Böcek ile devam etmesi planlansa da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ismi de değerlendirilecek. Bu kapsamda örgüt yoklamaları, saha çalışmaları ve anket sonuçları ile doldurulan havuz Parti Meclisi’nin gündeminde olacak.

Antalya için son karar, kapsamlı bir değerlendirmenin ardından verilecek.

MUĞLA’DA GÖZLER ADAYA ÇEVRİLDİ

Muğla’da da düğüm 26 Ocak’ta çözülecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi mevcut belediye başkanı Osman Gürün’ün yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından merakla beklenen yeni aday, PM’nin ardından netleştirilecek.

CHP kurmayları, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve 27’inci Dönem Muğla Milletvekili Süleyman Girgin isimlerinden birini Muğla adayı olarak açıklayacak.