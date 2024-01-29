CHP’de İzmir mesaisi

Haber Merkezi

CHP, 26 Ocak’ta gerçekleştirilen ve “En uzun aday mesaisi” olarak nitelendirilen Parti Meclisi toplantısının ardından bugün aday mesaisine devam edecek. Partinin 26 Ocak’ta açıklamasını beklendiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından belli olacak. Edinilen bilgiye göre, Parti Meclisi öncesinde toplanacak MYK’de Tunç Soyer, Buğra Gökçe ve Cemil Tugay isimleri tartışılacak.

İzmir için memnuniyet anketleri, örgüt gözetimindeki yoklamalar, milletvekillerinin saha gözlemleri ve raporları havuz sistemi ile birleştirildi. İzmir için dengeli bir liste oluşturmayı hedefleyen CHP yönetimi, karar vermekte zorlanıyor. 26 Ocak’ta gerçekleştirilen MYK’nin geç başlama nedenlerinden birinin de yine divanda yaşanan, “İzmir tartışması” olduğu kaydediliyor.