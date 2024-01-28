Değişimin etkisi tartışmalı

209 adayını daha açıklayan CHP’de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Değişimin adaylar üzerinde etkisi tartışma yaratırken Siyasal İletişim Danışmanı Suat Özçelebi, “değişimin ardından en büyük eksik ön seçim oldu” dedi.

Politika Servisi

31 Mart yerel seçim hazırlıkları sürerken önceki akşam Parti Meclis’ini toplayan CHP’de 8’i Büyükşehir Belediye adayı olmak üzere 209 aday daha açıklandı. CHP Lideri Özgür Özel’in genel başkanlığı ile yaşanan partideki değişimin seçimler düzeyindeki ilk sınavı ise merakla bekleniyor.

ESKİ AKP’Lİ DE MHP’Lİ DE İYİP’Lİ DE ADAY

CHP’de açıklanan adaylar arasında Ankara ilçesi adayları dikkat çekti. Polatlı, Nallıhan, Kızılcıhamam, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde eski AKP, MHP ve İYİ Partili isimler aday olarak ilan edildi. Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın önerileri doğrultusunda aday olan isimler tartışma yaratırken adayların kazanacak aday tartışması üzerinden ilan edildiği öne sürüldü.

KADIN ADAYLAR AZINLIKTA

Değişim tartışmalarının ardından Genel Başkanlığa gelen Özgür Özel’in partide yaptığı kadın ve genç vurgusu dikkat çekmişti. Ancak açıklanan 209 adayın sadece 10’unun kadın aday olması tartışma yarattı. Önceki akşam açıklanan 8 büyükşehrin ise sadece biri kadın adaydan oluşuyor.

Öte yandan açıklanan adayların ardından mevcut 3 belediye başkanının değiştirildiği görülürken Ataşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmeyen Battal İlgezdi’nin ‘tasfiye ediliyoruz’ çıkışı da partide ayrı bir tartışma yarattı.

GÜÇLÜ OLUNAN YERLER AÇIKLANMALI

Millet İttifakının dağılması ile beraber ‘taban ittifakı’ formülü ile ilerlemeye başlayan CHP’de açıklanan adayların nasıl yansıdığı ve değişimin adaylar üzerindeki etkisini Siyasal iletişim Danışmanı Suat Özçelebi değerlendirdi.

“Öncelikle seçmen etkisi olarak bakıldığında CHP’de ilk eksiklik en güçlü oldukları, kale diye adlandırdıkları yerlerde adayları hala açıklayamamış olmaları bir sorun” diyen Özçelebi, “Partinin seçmenleri ve bizi gri bölgede diye tabir ettiğimiz kararsızlar için ‘Acaba tartışmalar mı var?’ ‘Başka soru işaretleri mi var?’ gibi sorular oluşmaya başlıyor. Bunun tam karşısında ise AKP’nin Yeniden Refahla olan görüşmeleri haricinde hala ittifakı sürdüren daha uyum içerisinde bir yapı gözüküyor” ifadelerine yer verdi.

Suat Özçelebi Siyasal İletişim Danışmanı

ETNİK, DİNİ, BİR TASFİYE YOK

Özçelebi şöyle konuştu: “Diğer yandan yalnız kalmış bir CHP’yi düşünürsek açıklanan adaylar bazında değişimin ibareleri mevcut dersek yanlış olmaz. Lakin eksiklerle beraber. Kişiler bazında yükselen tartışma itirazlar biraz yanlış yankı buluyor bir yandan. Değişimden anlaşılan şey ‘kendileri dışındaki’ bir şeylerin değişmesi oluyor çoğu zaman. Bu belirtiler de çok fazla olmamakla beraber Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler, aleviler, kürtler, tasfiye ediliyor gibi söylemler yaratılmaya çalışılıyor ancak şu ana kadar bunun böyle olmadığını söyleyebiliriz. Yani adaylıklar üzerinden partide etnik, dini bir ayrımda çizilmeye çalışılıyor ancak açıklanan adayları incelendiğinde böyle ayrımlarla belirlenmiş bir yapı söz konusu gözükmüyor.

İDEOLOJİK BİR TARTIŞMA DEĞİL

Partinin bazı kişilerden desteğini çekmesi normaldir. Ancak buna karşı geliştirilen tavır bireysel anlamda adaylaşamama gerekçesini kitsleselleştirme çabasıdır. Zaten açıklanan adayların ardından Battal İlgezdi haricinde yüksek sesli bir tepki olmamakla beraber, ortada bir ideolojik tartışma yok. Dolayısıyla değişim ile ilgili doğrudan bir etki olduğunu söylemek güç olur. Onun yerine Battal beyi neden 4. defa aday yapmak zorunda olsun ki bir parti? Burada değişime dair çıkan en güçlü şey Özel’in ön seçim sözünü yerine getirememiş olmasıdır. Ankara ve İstanbul özelinde ortaya çıkan durum da bir taraftan budur. Ön seçimler tamamlanmış olsaydı bu tartışmaları burada da yaşanmazdı. Ancak madem ön seçimler yapılmadı hem Mansur Yavaş’ın hem de Ekrem İmamoğlu’nun birlikte çalışacağı arkadaşları önermesi de normalleşiyor.”

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REKOR OY İSTEDİ

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin Eskişehir'deki aday tanıtım toplantısında konuştu. Büyükerşen'in emekli olmayacağını vurgulayan Özel, "Yılmaz Büyükerşen'in bir eli Eskişehir'de, bir eli CHP'li belediyelerinin üzerinde olacak" dedi. Partiye genç ve kadınların ilgisinin artmasını hedeflediklerini vurgulayan Özel, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'ye güvendiklerini ifade etti. İYİ Parti'den Eskişehir milletvekili seçildikten sonra AKP'ye geçen ve Cumhur İttifakI'nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Nebi Hatipoğlu'nu eleştiren Özel, şöyle konuştu: "Daha 1 yıl önce Eskişehir'in oylarını Erdoğan'a karşı toplayıp AKP'den aday olanlara en iyi cevabı 31 Mart'ta halk verecek. Eskişehir'in oyunu çalanlara, oy hırsızlarına Eskişehirlilierin verecek oyları olamaz. Ahlak için, vicdan için, Eskişehir'i kandıran bu akla bir cevap vermek için 31 Mart'ta CHP adına Türkiye rekoru bekliyorum sizden."

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PARTİYE ZARAR VERİR

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmemesi üzerine CHP’den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi telefonla aradı. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından aktardığına göre Kılıçdaroğlu, CHP’nin Ataşehir’de Onursal Adıgüzel’i aday göstermesinin ardından partisinden istifa eden Battal İlgezdi’ye, istifayı doğru bulmadığını ve bu tavrın CHP’ye zarar vereceğini söyledi. 2009'dan bu yana 3 dönemdir Ataşehir belediyesini yöneten Battal İlgezdi, dün CHP PM’de Ataşehir adayı olarak Onursal Adıgüzel’in adının belirlenmesinin ardından bir açıklama yaparak partiden istifa etmişti. İlgezdi’nin bağımsız şekilde ya da başka bir partiden Ataşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacağı konuşuluyor.