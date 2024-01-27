CHP'de, İstanbul ve Ankara'da adaylığı açıklanan 25 isim kimler oldu?

CHP yönetimi, yerel seçimler için Ankara ve İstanbul'da 25 ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. CHP'nin İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki adayı eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel oldu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bugün partisinden istifa etmişti.

CHP'in, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara ve İstanbul'da 25 ilçe adayı netleşti.

CHP'nin Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplantı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda, partinin 8'i büyükşehir, 13'ü il olmak üzere 209 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi.

3 BELEDİYE BAŞKANI ADAY GÖSTERİLMEDİ

CHP'nin yönettiği belediyelerden Ataşehir'de Battal İlgezi'nin yerine Onursal Adıgüzel, Maltepe'de Ali Kılıç'ın yerine mimar Esin Köymen, Şişli'de Muammer Keskin'in yerine Resul Emrah Şahan aday gösterildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi yeniden aday oldu.

İstanbul'da adaylığı resmileşen isimler şöyle:

• Şişli'de Resul Emrah Şahan,

• Ataşehir'de Onursal Adıgüzel,

• Arnavutköy'de Tekin Aras,

• Bağcılar'da Cem Kılıç,

• Bahçelievler'de Emine Gülizar Emecen,

• Beşiktaş'ta Rıza Akpolat,

• Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık,

• Büyükçekmece'de Hasan Akgün,

• Esenler'de Hasan Dalkıran,

• Kartal'da Gökhan Yüksel,

• Küçükçekmece'de Kemal Çebi,

• Maltepe'de Esin Köymen,

• Sultanbeyli'de Ayhan Koç,

• Sultangazi'de Ferhat Epözdemir aday oldu.

ANKARA ADAYLARI

• Ayaş'ta İzzet Demircioğlu,

• Bala'da İsa Kaplan,

• Beypazarı'nda Özer Kasap,

• Evren'de Arif Güçlü,

• Gölbaşı'nda Yakup Odabaşı,

• Haymana'da Levent Koç,

• Kalecik'te Satılmış Karakoç,

• Kızılcahamam'da Coşkun Ünal,

• Mamak'ta Veli Gündüz Şahin,

• Nallıhan'da Ertunç Güngör,

• Polatlı'da Mürsel Yıldızkaya aday olarak gösterildi.

ÇANKAYA ADAYI İÇİN YENİ PM BEKLENİYOR

Ankara'nın Çankaya ilçesi adayının sonraki PM toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarının daha sonra yapılacak PM toplantısında belirlenmesi bekleniyor. Bir sonraki PM toplantısının 29 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.

CHP, daha önce 622 seçim çevresindeki adaylarını açıklamıştı.