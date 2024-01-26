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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiği bildirerek, 7 partinin ortak adayı olacağını duyurdu.

Güncel
  • 26.01.2024 17:46
  • Giriş: 26.01.2024 17:46
  • Güncelleme: 26.01.2024 17:56
Kaynak: Haber Merkezi
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiği açıkladı.

CHP'de 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin aday belirleme mesaisi devam ederken, dikkati çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

İlgezdi, 7 partinin ortak adayı olacağını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz” görüşünü paylaştı.

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