Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiği açıkladı.

CHP'de 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin aday belirleme mesaisi devam ederken, dikkati çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

İlgezdi, 7 partinin ortak adayı olacağını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz” görüşünü paylaştı.

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP’den istifa etti. @tv100 için az önce İlgezdi ile konuştum. İlgezdi, 7 partinin ortak adayı olacağını söyledi. İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi ve “Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz”…