CHP’de yapay zeka adayı

CHP Lideri Özel, 14 Aralık’ta başlayan ve büyük oranda tamamlanan aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’de 14 Aralık’ta başlayan ve 12 Şubat'ta büyük ölçüde tamamlanan aday belirleme mesaisinde yaşananları anlattı. 2019 yılındaki yerel seçim dönemine oranla 25 kat fazla anket yaptırıldığını belirten Özel, “Kendi içimizde, beş kişilik profesyonel kadrodan oluşan bir birim kurduk. Merak ettiklerimizin ankete nasıl yansıdığını ve anket cevaplarının nasıl okunacağını çözümledik.” dedi.

Toplam 16 anket firması ile çalışıldığını ifade eden Özel, çalışılan şirketlerden yapay zeka teknolojisini kullanan sekiz şirkete ağırlık verildiğini kaydetti.

CHP Lideri Özel, “Yapay zekanın adayları var” diyerek, yapay zeka teknolojisinin aday belirleme sürecinde nasıl kullanıldığını şu sözlerle anlattı:

“Mesela 500’üncü ankette, ankette sorulmayan bir ismi çok fazla telaffuz edildiği için anketi kesip, “Bu ismi ankette sormak ister misiniz?” diye soruyor yapay zeka... Ve ankete eklettiğimiz bu kişi, ankette birinci çıkabiliyor. Bizim yolladığımız link üzerinden telefonla uygulama yapıyorlar şirketler. Biz dijital olarak dinliyor ve yedekliyoruz görüşmeyi. Yapay zeka denetimi var burada. Dijital dinleme olduğu için aynı anda 100 kişi bir ili arıyor. Onların birbirinden haberi yok ama ankette aday bile olmadığı halde bir isim telaffuz edilirse çok yoğun olarak, bunu yapay zeka yakalıyor. Bu ismi ankete koyup koymamayı teklif ediyor. Koyunca da ondan önceki aradıklarına da o eklenen ismi tekrar sormak için arıyorlar.”

YAPAY ZEKA İLE SLOGAN

Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete eklediklerini ve o ismin anketten birinci çıktığını belirtti. Yapay zekanın yalnızca aday anketlerinde değil, kampanyaya yönelik kullanıldığını da belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Niteliksel görüşmeler var. ‘Manisa Şehzade’nin sorunları nedir? Sizce bu sorunu kim çözer?’ gibi sorular soruluyor. Bu sorulara verilen cevaplardan adayın sloganını da buluyoruz. Yolsuzlukla özdeşleşmiş, en çok şikayetin yolsuzluk ile ilgili olduğu bir bir yerde, ‘Dürüst aday’ sloganı kullanılabiliyor. Ya da çevre sorunlarının olduğu yerde adayın afişi yeşil oluyor. Bu yönde de çalışmalarımız var.”

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İZMİR’DE 30 İLÇEYİ KAZANACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir aday tanıtım töreninde konuştu. Özel, konuşmasında "Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi’ni kimse küçük iktidar alanlarının partisi olarak görmesin" dedi.

Özel, ayrıca İzmir’de anket sonuçlarını aktararak kentteki 30 ilçeyi de CHP’nin kazanmaya yakın olduğunu söyledi. Aday tanıtım toplantısına aday gösterilmeyen mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise katılmadı. Öte yandan aday tanıtım toplantısına aday gösterilmeyen belediye başkanlarının katılmadığı öğrenildi.

Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: Önümüzdeki süreçte kampanyada AKP tarafından birçok iftira sıralanıyor ve devam edecek. Ancak İzmir bizi biz İzmir’i biliyoruz. Hiç heveslenmesinler. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi’ni kimse küçük iktidar alanlarının partisi olarak görmesin.