CHP’de yerel seçim hazırlıkları tam gaz

Haber Merkezi

Partilerin yerel seçim hazırlıkları başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde muhtarları ağırladı. İzmir'den gelen 450 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Özel’in gündeminde yerel seçim vardı. Basına kapalı olan toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmazken CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Lideri Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in bugün bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Bulut, “Bu görüşmeyi bir ittifak, işbirliği görüşmesi diye de görmek doğru olmaz. Genel Başkan ile Meral Hanım'ın çok önceden tanışıklığı, Meclis çatısı altında görev almışlıkları var. Sonuçta yeni yönetim, her ikisi de Meral Hanım da kongreden çıktı. Bu görüşme nereye evrilir, o biraz genel başkanların toplantı sonrası yapacağı açıklamaya bağlı” dedi.

İşbirliği mesajı veren Bulut, "Hiçbir belediye başkanının böyle bir işbirliğine 'yok' diyeceğini zannetmiyorum. Yani kazanmak yüzde 51 ile belediye başkanı olmak değil ki. Yani olabildiğince topluma yayılmak ve onlarla birlikte olabilmek esas” açıklamasında bulundu.

HEDEP'in, Özgür Özel'e ziyaretinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya Bulut, "Şu anda bir planlama yok. Tüm partilerle görüşmelerin olabileceğine ilişkin Genel Başkan'ın ifadesi zaten var" yanıtını verdi.

İSTANBUL YANITI

Beyloğlu'nda Zafer Toprak Kütüphanesi Cumhuriyet Tarihi Araştırma Merkezi tanıtım toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında yaptığı “Unutmayın bugün bir başlık atıyorum, yeniden İstanbul” açıklamasının sorulması üzerine "5 yıl geriden geliyor. O yeniden İstanbul, İstanbul’un yenilenmesi, güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi başlığı, 2019’un 31 Mart’ında atıldı. O yolculuk devam ediyor, bizi izlemeye devam etsinler" yanıtını verdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan yargı krizine yönelik Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde başlatılan ‘Adalet Nöbeti’ dün itibarıyla sona erdi.