CHP’den “AKP Anayasasına” kırmızı ışık: “Yan yana gelmemiz mümkün değil”

CHP’de 31 Mart’ın ardından toplanan ilk PM’de kazanılamayan seçim bölgelerine yönelik veriler masaya yatırıldı. CHP kurmayları, yeni Anayasa konusunda AKP ile yan yana gelemeyeceklerini söyledi

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de 31 Mart’ta elde edilen seçim başarısının ardından toplanan ilk PM, yoğun gündemle tamamlandı. Parti kurmayları, 31 Mart’ta kazanılamayan bölgelere yönelik veriler üzerinden değerlendirme yaptı.

CHP, siyasi görüşleri ve sosyoekonomik özellikleri üzerinden seçmenlerin eğilimlerini belirledi. Seçmen eğilimlerini ortaya koyan çalışmanın, yeni dönemin politikalarını belirlerken önemli rol oynayacağı dile getirildi.

HATAY PARTİ GÜNDEMİNDE

CHP Lideri Özgür Özel’in, “Bundan sonra benim şahsi meselemdir” dediği Hatay da hem

MYK’nin hem de PM’nin gündeminde yer aldı. MYK’de Hatay seçimlerine yönelik itirazın YSK tarafından reddedilmesini kurmayları ile değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PM’de de Hatay konusunu partililerle konuştu. Öte yandan 20-21 Nisan’da belediye başkanları ve il başkanları ile gerçekleştirilecek kapalı toplantılarda da Hatay’ın gündem olacağı ifade edildi.

BELEDİYELERE DENETİM

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Genel Merkez bünyesinde kurulan, “Yerel Yönetimler Eşgüdüm, Denetim ve Eğitim Birimi”nin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yücel, “Bu birimle, denenmiş ve başarılı olmuş projeleri başka illere ulaştıracağımız bir sistem kuracağız. Geçmiş dönemde görev yapmış başarılı belediye başkanlarımız, emekli sayıştay denetçileri deneyimleri ve birikimleriyle belediyelerimizin bütçelerinin ve kaynaklarının çok daha verimli kullanılmasında yol gösterici olacak” ifadelerini kullandı.

ALEYHTE ÇALIŞANA İHRAÇ

CHP’li Yücel, BirGün’ün, “CHP, örgütlerden, 31 Mart’ta CHP adayına karşı çalışan kişilerin isimlerini ve aleyhte yürüttükleri çalışmaları raporlamaları istendi” haberiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

“CHP, kurallarla, tüzük ile yönetmelik ile yönetilen bir parti. CHP’nin seçim sürecindeki başarısını zayıflatmak için çalışan bir partili varsa bir yaptırım uygulanması bizim her şeyden önce bir görevimiz ve sorumluluğumuzdur.”

Yücel’in, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, “Yeni Anayasa konusunda herkes mutabık” sözlerine yanıtı ise şu oldu:

Şunu net bir şekilde söyleyelim, Sayın Bakan da duysun. Hukuku yok sayan, demokrasiyi benimsemeyip, halkın iradesini gasp eden, yargıya müdahale edip, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını ortadan kaldıran, hak ve özgürlükleri tırpanlayan, Anayasal kurumları yok sayıp, Anayasa’yı ihlal edenlerle bizim, toplumun yüzde 38’inin oyunu alarak birinci olan CHP’nin mutabık olması söz konusu dahi değildir”

YOĞUN HAFTASONU MESAİSİ

CHP’de yoğun mesai, 20-21 Nisan tarihlerinde de sürecek. 20-21 Nisan tarihlerinde, “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği” çalıştayı düzenlenecek. 20 Nisan Cumartesi günü, CHP Lideri Özel’in açılış konuşmasının ardından büyükşehirlerin, illerin ve beldelerin ayrı salonlarda toplantılar gerçekleştirecek. Büyükşehir belediye başkanları, Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilecek toplantılarda büyükşehir belediye başkanları, deneyimlerini aktaracak.

21 Nisan Pazar günü ise iki farklı panele imza atılacak. Panellerde Murat Karayalçın ve Yılmaz Büyükerşen konuşmacı olacak. Aynı gün, beş farkı akademisyen de sunum yapacak. Panellerde, birden fazla dönem belediye başkanlığı yapan CHP’li başkanlara da söz verilecek.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Çalıştay, CHP Lideri Özel’in konuşmasıyla kapanacak. Özel, parti içi yaptığı tüm bu görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapmayı planladığı görüşmenin içeriğine yönelik partililerinin fikirlerini de alacak.