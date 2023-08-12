CHP’den iktidara kentsel dönüşüm yanıtı: Deprem vergileriyle 1 milyon konut yapılırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kentsel dönüşüm projelerine CHP’nin engel çıkardığına yönelik açıklamasına yanıt verdi. Akın, AKP döneminde toplanan deprem vergileriyle 1 milyonun üzerinde konut yapılabileceğini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentsel dönüşüm konusunda CHP’yi suçlamasına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

CHP’li Akın; 6 Şubat deprem felaketine kadar son 20 yılda meydana gelen depremlerde Türkiye’de en az 1016 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Deprem Türkiye’nin bir gerçeği. 1999 yılındaki Marmara depreminden beri Türkiye’nin depreme hazırlanması için 10’larca rapor hazırlandı, defalarca Meclis Araştırma Komisyonları kuruldu. 2002’den beri iktidarda olan AK Parti yıllardır kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm olarak baktığı için Türkiye’de kentlerimiz maalesef depreme hazırlıklı değil. Böyle bir gerçek ortadayken iktidarın CHP’yi suçlamasının tek nedeni geçmişteki beceriksiz politikalarını örtme çabasıdır.”

“21 YILDA TOPLANAN DEPREM VERGİLERİ NEREDE?”

CHP’li Akın, 1999’daki Gölcük depreminden sonra deprem vergisi olarak alınmaya başlanan özel iletişim vergisinin AKP’nin iktidarda olduğu 21 yıllık dönemde toplam 86 milyar lira tutarında toplandığına dikkat çekti. Yıllar itibarıyla ortalama kur dikkate alındığında toplanan tutarın 36,5 milyar dolara denk geldiğine dikkat çeken CHP’li Akın; şunları ifade etti:

“21 yılda yalnızca toplanan bu tutar ile İstanbul’da depreme dayanıklı kentsel dönüşümde çok büyük bir yol alınabilirdi. Bu tutar ile 1 milyonun üzerinde depreme dayanıklı konut inşaatı gerçekleşebilirdi. 21 yılda toplanan vergiler nerede diye sorduğumuzda kızıyorlar. Asıl halk düşmanlığı deprem vergilerini amacı dışında kullanarak adeta çarçur etmektir. 6 Şubat felaketinin üzerinden 6 ayı aşkın süre geçerken hala çadırlarda kalan vatandaşlarımız var.”