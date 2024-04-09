CHP’den İsrail’e ticaret kısıtlaması çıkışı: 14 bininci çocuğun öldürülmesini mi beklediniz?

Ticaret Bakanlığı'nın, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına gidilmeye yönelik kararı, İsrail'in katliamlarının yedinci ayında almasına CHP'den tepki geldi: CHP'li Salıcı, “Bunun için 14 bininci çocuğun öldürülmesini mi beklediniz, yoksa seçim yenilgisini mi?" diye sordu.

Ticaret Bakanlığı'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarının yedinci ayında ihracat kısıtlamasına gitmesine CHP'den tepki geldi.

CHP Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, iktidarın Gazze’ye yönelik saldırıları kınarken, İsrail ile ticareti sürdürdüğünü ve kısıtlama kararını saldırılar başladıktan 185 gün sonra aldığını vurguladı.

Demir, “Bu durum iktidarın halkımızın taleplerine ve uyarılarına ne kadar duyarsız olduğunun göstergesidir. İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı, halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Bunun için 14 bininci çocuğun öldürülmesini mi beklediniz, yoksa seçim yenilgisini mi? Filistin’de toplam 30 bin insan katledilirken, Türkiye’den İsrail’e; ekimde 328, kasımda 300, aralıkta 396, ocakta 318, şubatta 395 milyon dolar, toplam 2 milyar dolar civarında ihracat yapıldı. Kısıtlama nihayet bugün geldi. Çünkü Filistin AKP’nin umrunda değildi. ‘Ticaret Bakanlığı kısıtlama kararı aldı’ dersek yanılırız. Bu kararı halkımız aldı, Ticaret Bakanlığı sadece açıkladı. Saray’ın ne kadar üzüldüğünü hepimiz tahmin ediyoruz.”