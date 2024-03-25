CHP’li Akın: 2019’da Mansur Yavaş’a yapılanlar bana da yapılıyor

CHP'li Ahmet Akın, vatandaşın parası kullanılarak kendisine saldırıldığını söyleyerek “Evlatlarıma saldırmaya kalktılar. Şimdi aileme dil uzatıyorlar. 2019’da Mansur Yavaş’a yapılanlar neyse bana da yapılıyor.“ dedi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, vatandaşın parası kullanılarak kendisine saldırıldığına dikkat çekerek, “Evlatlarıma saldırmaya kalktılar. Şimdi aileme dil uzatıyorlar. 2019’da Mansur Yavaş’a yapılanlar neyse bana da yapılıyor. Ahmet Akın’ı kopyalayanlar, şu anda oturmuşlar sandıklar üzerinden alavere dalavere düşünüyorlar. Biz sandıkları koruyoruz. Sizler de gönüllü olun, sandıklara sahip çıkın” dedi.



CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Altıeylül’de yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla buluştu. CHP’li Akın, ziyaretlerine Gündoğan Mahallesi’nde kurulan Pazar Pazarı ile başladı.

Pazarın girişinde kendisini bekleyen kalabalık bir hemşeri grubuna seslenen Akın, “Balıkesir’de su faturaları, su fiyatları bölgenin en ucuzu olacak. En büyük kalkınmayı topraktan başlatacağız. Pazarcı esnafı, şoför esnafı, lokantacılarımız, esnaflarımız her zaman daha çok kazanacak. Esnaf olmadan eşraf olmaz. Bu memleketin imkanlarını, bu memlekete yakışır biçimde esnafımıza, evlatlarımıza, annelerimize, babalarımıza arz edeceğim. Hep birlik içinde olacağı, ayrımcılık diye bir şey olmayacak” ifadelerini kullandı.



"ADALETLİ BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM"

Pamukçu ve Selimiye mahallerinde gerçekleştirdiği halk buluşmalarının ardından Dinkçiler Mahallesi sakinleriyle iftarda buluşan CHP’li Akın, “1 Nisan’dan itibaren Balıkesir Büyükşehir’de ötekileştirme yok, ayrımcılık yok, particilik yok, harbicilik var. O yüzden 31 Mart’ta AK Parti’ye, MHP’ye, İYİ Parti’ye, Saadet Partsi’ne, DEVA Partisi’ne, Gelecek Partisi’ne oy veren hemşerilerimin tamamının oyuna talibim. Balıkesir’in 10 yıl milletvekilliğini yaptım, o süreçte kimseyi ayırmadım. Hiç kimseye hangi partidensin diye sormadım, sana nasıl yardımcı olabilirim diye sordum. Hep şunu söylüyorum. Adaletli bir belediye başkanı olacağım, adaletli” ifadelerini kullandı. Dinkçiler Mahallesi’nde Göçmen Konutları’nında ziyaret eden Akın, burada hemşerileriyle bir araya geldi.



"BAKANLAR BEŞ YILDIR NEREDEYDİ?"

Yakupköy’de gerçekleştirilen halk buluşmasına katılan CHP’li Akın, memlekete yeteri kadar hizmet yapmayanların, sözlerini yerine getirmeyenlerin şimdi Balıkesir’e üçer üçer bakan getirdiklerine dikkat çekerek, “Getirsinler. Bizler devletçiyiz, devletin kurumları kutsaldır. Kurumlar ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Devleti yönetenler değişebilir. Devlet makamında olanlar da o kutsallığa uygun şekilde tarafsız hareket etmelidir. Şimdi ben buradan soruyorum. Madem Balıkesir’e bu kadar önem veriyordunuz, 22 yıldır turizmin, tarımın, hayvancılığın memleketine niye bir bakan vermediniz? Bakanlar beş yıldır bakıyordu şimdi de bakmaya gelmişler. Beş yıldır neredeydiler? Hizmet yapmak için vatandaşın içinde olmak lazım ve verdiğin sözü tutmak lazım. Bizde yalan yok, plan var. Talan yok hizmet var. İsraf yok çalışmak var” ifadelerini kullandı.



"KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAM"

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yapılan baskılara değinen CHP’li Akın, “Belediyede personel olan, taşeron olan, kadrolu olan ve yeni işe alınan evlatlarınız vardır. Kimsenin ekmeğiyle oynamaya niyetim yok. Benim derdim memleketimin, çalışan kardeşlerimin bereketini artırmak, ekmeğini büyütmek. Belediyede çalışan kardeşlerime çok baskı yapıyorlar, hepsini biliyor. Bir hafta daha sabretsinler, hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

"TARIMSAL SULAMA 5 YIL ÜCRETSİZ"

Tarımsal sulamanın tamamen ücretsiz olacağına ilişkin vaadiyle birlikte tüm vaatlerinin kopyalandığına dikkat çeken CHP’li Ahmet Akın, “Güzel olanın, iy olanın kopyalanması iyidir. Aylar önce dedim ki, ‘Tarımsal sulama ücretsiz olacak.’ Rahmetli Bülent Ecevit’im sözünü hatırlattım, ‘Toprak işleyenindir, su kullananın’ dedim. Ben sizden herhangi bir başvuru, herhangi bir form doldurmanızı istemiyorum. 1 Nisan’dan itibaren 1 yıl değil, 5 yıl boyunca tarımsal sulama ücretsiz olacak” dedi.



"AİLEME BİLE DİL UZATTILAR"

CHP’li Akın, vatandaşın parası kullanılarak kendisine saldırıldığının altını çizerek şunları söyledi:

“Evlatlarıma bile saldırmaya kalktılar. Benim iki evladım var. Birisi Dilara birisi de Erdal. Eşim de Arbil. Biz bu memleketin evlatlarıyız. Bu memlekette doğduk, bu memlekette büyüdük. Şimdi maalesef aileme bile dil uzatıyorlar. Bu da günah. O da yetmedi, aynı 2019’da Mansur Yavaş’a yapılanlar neyse bana da yapılıyor. Her yerde söyledim, sanıyorum yanlış anladılar. Ben milliyetçiyim, benim kim olduğumu herkes biliyor. Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm, Demokratım, herkes biliyor. Herkese yakın derken çiftçiye, üreticiye, esnafa, işsize… Onlara yakınım. Arsıza, hırsıza, namussuza yakın değilim. Milletim parasını, babalarının parasından daha rahat harcayıp hesap vermeyenlere yakın değilim.”



"SANDIKTA OYUN DÜŞÜNÜYORLAR"

Balıkesirli hemşerilerine “Sandıklara sahip çıkalım” çağrısı yapan Akın, “Biz sandıkları koruyoruz. Sizler de gönüllü olun, sandıklara sahip çıkın. AK Partili kardeşlerim, MHP’li kardeşlerim sizlere de minnettarım. Allah sizden de razı olsun. Beraber, Kuvayi Milliye ruhuyla Kuvayi Milliye ittifakını başarıya ulaştırmaya çok az kaldı hemşerim” ifadelerini kullandı.