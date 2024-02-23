CHP’li Başkan Adayı Veli Gündüz’ün ayrımcı sözlerine partisinden tepki

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, partisinin Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in, sokakta gördüğü çocuklara karşı kullandığı ayrımcı ifadelere tepki gösterdi. Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu davranış partimizin değerleri ve en temel insani değerler bakımından da kabul edilemez" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Ankara'da Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz'ün sokakta gördüğü göçmen çocuklara yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Taşkın, sosyal medya hesabından yaşananlar hakkında paylaşım yaptı. Taşkın, Gündüz'ün yer aldığı görüntüyü paylaşarak çocuklara ilişkin sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Taşkın, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Bu davranış partimizin değerleri ve en temel insani değerler bakımından da kabul edilemez. Yurt dışında ülkemiz insanlarına böyle davranıldığında nasıl yanlış buluyorsak burada da yanlış buluruz."