CHP’li belediyeler sığınma limanı

Mustafa BİLDİRCİN

CHP, yerel seçim kampanyası ve iletişim stratejisini belirleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Milletvekilleri, TBMM’nin 31 Mart 2024 seçimleri için tatile girmesinin ardından partinin üç puan önde ya da geride olduğu seçim çevrelerini önceleyerek çalışmalara katkı verecek. İstanbul’da yaşayan Parti Meclisi üyeleri sadece İstanbul’da, diğer üyeler ise tüm yurt genelinde kampanyaya katılacak. İYİ Parti’nin sert söylemleri ve DEM Parti ile büyük oranda başarısız olunan kent uzlaşısı stratejisinin ardından oluşan olumsuz havanın giderilmesi CHP’nin temel hedefleri arasında yer aldı. Bu kapsamda, sahaya inen partililerin, “Kutuplaşmanın son bulması” yönünde mesajlar vereceği ve “Türkiye İttifakı” söylemini öne çıkaracağı kaydedildi. 31 Mart’a kadar İstanbul’da çok sayıda miting düzenleme hazırlığında olan CHP, mitinglerde yalnızca kırmızı ve beyaz renklerin kullanılmasını kararlaştırdı. Parti kaynakları, Özgür Özel başkanlığında 26 Şubat’ta toplanan MYK’de belirlenen yol haritasının, il başkanları aracılığıyla tüm yerel örgüte aktarılacağı ve “Birlik” mesajı verileceğini söyledi.

LÜTFÜ SAVAŞ’A ROL

21 Şubat’ta, “İşimiz Gücümüz Türkiye” teması ile yayınlanan kampanya videosunun 7 milyona yakın yurttaş tarafından izlendiği ve videonun, “CHP’nin en çok izlenen videoları” arasına girdiği belirtildi. İlk videoda yer almayan belediye başkanlarının da dahil edildiği beş yeni video daha hazırlanacağı öğrenilirken videolarda Hatay’da adaylığı tartışmalı olan Lütfü Savaş’ın da rol alması planlandı. Parti yönetimi, videolarda verilecek ana mesajı, “AKP’nin baskıcı ortamı karşısında CHP’li belediyeler bir sığınma limanı” olarak belirledi. CHP’de öte yandan sandık güvenliği konusunda da çalışmalar devam ediyor. Seçime kadar 400 binden fazla kişiye sandık güvenliği konusunda eğitim verilmesi planlanıyor. Partinin, Mart 2019’daki seçimlerde yerlerinden ayrılan, gelmeyen ya da görevlisi olduğu sandıkta CHP’ye oy çıkmayan görevlileri, “Kara listeye” aldığı ve Mart 2024’te bu kişilere görev vermeyeceği belirtiliyor.