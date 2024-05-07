CHP’li Bozbey tepki çeken atama kararından vazgeçti
Yeğenini belediyenin iştirakı olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atayan Bursa Büyükşehir Belediyesi‘nin CHP’li başkanı Mustafa Bozbey, tepkilerin ardından kararından vazgeçti. Bozbey, kararı Yeğenini belediyenin iştirakı olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atayan Bursa Büyükşehir Belediyesi‘nin CHP’li başkanı Mustafa Bozbey karardan “tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini bildirdi.
31 Mart yerel seçimleriyle yönetimi AKP’den CHP’ye geçen çpok sayıda belediyeden Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyeye bağlı şirketin yönetim kurulu başkanlığına atama kararından vazgeçti.
Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından verdiği bilgide, Mustafa Bozbey’le görüştüğünü, ve Bozbey'in yeğeninin belediyede bir şirketin yönetim kurulu başkanlığına atanması yönündeki düşünceden "tartışmalara mahal vermemek" adına vazgeçtiklerini ifade etiğini bildirdi.
Saymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’le görüştük. Bozbey, yeğeninin belediyede bir şirketin yönetim kurulu başkanlığına atanması yönündeki düşünceden “tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini ifade etti."
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’le görüştük.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 6, 2024
Bozbey, yeğeninin belediyede bir şirketin yönetim kurulu başkanlığına atanması yönündeki düşünceden “tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden BURKENT'in yönetim kurulu başkanı olarak atamış, sosyal medya hesabında "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" mesajını paylaşan Furkan Bozbey, profilinde de "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" unvanını eklemişti.
CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan atama tepki çekmiş, Bozbey ise atamayı ‘güveneceği kimsenin olmaması nedeniyle yaptığını’ savunmuştu.