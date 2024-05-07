CHP’li Bozbey tepki çeken atama kararından vazgeçti

Yeğenini belediyenin iştirakı olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atayan Bursa Büyükşehir Belediyesi‘nin CHP’li başkanı Mustafa Bozbey, tepkilerin ardından kararından vazgeçti. Bozbey, kararı Yeğenini belediyenin iştirakı olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atayan Bursa Büyükşehir Belediyesi‘nin CHP’li başkanı Mustafa Bozbey karardan “tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini bildirdi.

Siyaset 07.05.2024 09:32 Giriş: 07.05.2024 09:32

Güncelleme: 07.05.2024 09:41 Kaynak: Haber Merkezi

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