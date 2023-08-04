CHP’li Karasu: İktidarın gündeminde millet yok

CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, ülkede derinleşen ekonomik sorunlarla birlikte her geçen gün artan işsizlik, geçim sıkıntısı ve artan yoksulluğa dikkat çekti.

CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Ulaş Karasu, ülkedeki ekonomik krizle birlikte her geçen gün artan işsizlik, geçim sıkıntısı ve artan yoksulluğa dikkat çekti. Karasu, Sivas’ın var olan potansiyelinin daha çok değerlendirilmesini ve şehre “pozitif ayrımcılık” yapılmasını istedi.

Karasu, ülkedeki ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğini vurguladı. Ekonomik krizin nedeninin iktidarın yıllardır uyguladığı döviz kurları üzerinden dış ülkelere borçlanan, üretimden çok tüketim odaklı ve özelleştirme politikalarına yaslanan uygulamalarının sonucu olduğunu vurgulayan Karasu şunları söyledi:

“Bütün bunların sonucu olarak, kapanan iş yerleri, işsizlik, daha çok açlık ve yoksulluk vatandaşımıza düşmektedir. Ülkemizde her meslek grubunda milyonlarca kişi işsizdir. Okul sıralarında yıllarca dirsek çürüterek okullarını bitiren gençlerin birçoğu işsizdir. Hükümetin gözünde yeni iş olanağı yaratmak yok, gençlerin işsizliği yok, asgari ücretlinin emeklinin geçim kaygısı yok, yani millet yok. Sıkıntılar her gün artıyor.”

İŞSİZLERİN SAYISI ÜLKE NÜFUSUNU GEÇİYOR

Son açıklanan resmi verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısının 3 milyon 328 bin kişi, ancak işsizliğin gerçek boyutunu gösteren geniş tanımlı işsizlerin sayısının 8 milyon 567 bin olduğuna işaret eden Karasu, “Sadece bu dahi, birçok ülkenin toplam nüfusunu aşıyor” dedi.

MECLİS GÜNDEMİNE DE GETİRDİ

Ekonomik sorunlarına karşı, iktidarın acilen çözümlerini otaya koyması gerektiğini belirten Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine de taşıdı. Karasu, şu sorular yanıt verilmesini talep etti:

- Ülkemizde ve özelde Sivas’taki işsizlik sorununa karşı iktidarınızın kısa ve orta vadede yaptığı çalışmalar nelerdir?

- Son üç yılda Türkiye ve özelde Sivas’ta işsizlik sigortasından faydalanmak üzere başvuran ve yararlanan kişi sayısı nedir? Ne kadar ödeme yapılmıştır?

- Son üç yılda Sivas’ta işsizlik fonundan kaç kişiden kesinti yapılmıştır?

- Sivas’ta son üç yılda kaç kişi işsizlik ödeneğinden yararlanmıştır?

- Türkiye genelinde ve özelde Sivas’ta 2023 yılında Toplum Yararına Çalışma Programları (TYP) kapsamında çalışan kişi sayısı nedir?

- İŞKUR hizmeti verildiği günden bu yana iş için kuruma başvuran, işe başlayan ve başlamayan kişi sayısı nedir?

- Benzer özellikleri barındıran iller 5'inci Teşvik Bölgesi veya Cazibe Merkezi ilan edilirken, Sivas’ın tüm taleplere karşın 4’üncü bölgede kalmasının gerekçesi nedir? Sivas’ta yeni iş sahalarının açılması için yakın zamanda iktidarınızın yaptığı/yapacağı çalışmalar nelerdir?









