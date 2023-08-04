İmamoğlu'ndan 'yerel seçim' mesajı

İBB Başkanı İmamoğlu, önümüzdeki yerel seçimlerde zafer kazanacaklarını belirterek bir sonraki genel seçimle ilgili de iktidar mesajı verdi. İmamoğlu, "Bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde başlayan değişim tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Çatalca'da düzenlenen fide dağıtım töreninde konuşan İmamoğlu, Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin konuştu, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÜLKEMİZİN MAKUS TALİHİNİ YENECEĞİZ"

Sözlerinin devamında genel seçimlere işaret eden İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bununla yetinmeyeceğiz, ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde, bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu yok."

"Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz" diye konuşan İmamoğlu, "Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir ama o yanlışlarımızı da gidereceğiz, halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU KÜRSÜLER, VATANDAŞA HAD BİLDİRME KÜRSÜLERİ DEĞİLDİR"

İmamoğlu, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Biz desteklemeye devam edeceğiz. Doğru işler yapmaya devam edeceğiz. Yapılmayan işleri başlatmaya ve insanlarımızın ihmal edilen ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Biz ne için bunları başarabiliyoruz biliyor musunuz? Tek farkımız var, 'her şeyi ben bilirim' demiyoruz. Bilen insanlarla çalışıyoruz. Bu kürsüler vatandaşın derdini dile getirdiği kürsülerdir. Vatandaşa had bildirme kürsüleri değildir. Onun için bizim eksiğimiz olacak, bazen unuttuklarımız olacak. Bunu çekinmeden, en güçlü şekilde toplumun ve belli kesimlerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çıkacak bu kürsüden dile getirecek. Bizde vatandaşa hizmet etmekle sorumlu olan yöneticiler olarak onları saygıyla karşılayacağız ve onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda elimizde hangi imkanlar var ise onları sunacağız. Bu iyi niyet temelli, bu ahlak temelli, bu şeffaflığı, bu katılımcılığı biz yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaptıkça da eksiğimiz olabilir, hatalarımız olabilir.

"YILMAK YOK, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz. Ama o yanlışlarımızı da gidereceğiz. Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın. Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız. Ve milletin hizmet alması için bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz, bunu herkes bilsin"

Programa İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da katıldı.