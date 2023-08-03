İmamoğlu ile görüşen eski CHP lideri Çetin: Kılıçdaroğlu devam edecek gibi görünüyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geçtiğimiz günlerde yemek yiyen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmaya devam edecek gibi göründüğünü söyledi.
Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ile akşam yemeğinde bir araya gelen eski CHP lideri Hikmet Çetin, dört ismin görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşan Çetin, İstanbul'un mutlaka kazanılması gerektiğini İmamoğlu'na söylediğini, İmamoğlu'nun ise yanıt vermediğini anlattı.
Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak kalmaya devam edecek gibi göründüğünü aktaran Çetin, partide muhakkak değişim yaşanması gerektiğini savundu.
Alınan yüzde 48 oy için "Kazanılmayan seçim başarılı olamaz" diyen Çetin, iki seçim arasında Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolleri ve bakanlık pazarlıklarını da eleştirdi.