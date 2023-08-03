İmamoğlu ile görüşen eski CHP lideri Çetin: Kılıçdaroğlu devam edecek gibi görünüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geçtiğimiz günlerde yemek yiyen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmaya devam edecek gibi göründüğünü söyledi.

Güncel 03.08.2023 09:26 Giriş: 03.08.2023 09:26

Güncelleme: 03.08.2023 09:36 Kaynak: Haber Merkezi

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