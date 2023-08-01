Murat Karayalçın'dan 'İmamoğlu' görüşmesine ilişkin açıklama: CHP'nin durumunu konuştuk

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile yemeğe katılmasına ilişkin, "Bu yemekte CHP’deki durumu da konuştuk. Önümüzdeki yerel seçimleri de konuştuk" dedi. CHP'de şu anda oligarşi olduğunu belirten Karayalçın, "Yakın zamanda bir broşür yayımlayacağım" ifadelerini kullandı.

'Değişim' tartışmalarının devam ettiği CHP'de, dün dikkati çeken bir görüşme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikteki yemeğe katıldı.

CHP geleneğinin önemli isimlerinden Murat Karayalçın, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

10haber.net'ten Masum Gök'e konuşan Karayalçın, "Pazartesi günü Büyükçekmece Belediyesi’nin 24. Uluslararası şenliği vardı. Bu şenliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyorlarmış. Biz bu şenliğe davetliydik. Bu şenlik öncesi de yemek yedik. Tabii ki bu yemekte CHP’deki durumu da konuştuk. Önümüzdeki yerel seçimleri de konuştuk" dedi.

"CHP'DE OLİGARŞİ VAR"

CHP yönetimine eleştirilerde bulunan Karayalçın, "Adayları genel merkez belirliyor. Siyaseti genel merkez belirliyor. Bunun adı oligarşidir. CHP’de şu an bir oligarşi var" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA BROŞÜR YAYIMLAYACAĞIM"

Partideki 'değişim' tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karayalçın, "Ben bu süreçte fikir açıklayan tartışmaya katılan herkesi destekliyorum. Bu tartışmalarda 4 şeye dikkat etmeliyiz. Partinin bütünlüğünü korumak, başta genel başkan olmak üzere herkesin saygınlığını korumak, açık olmak ve parti hukukuna uymak. Genel Başkan yenileşme diyor, Ekrem bey değişim diyor. Ben de dönüşüm diyorum. Yakın zamanda bir broşür yayımlayacağım" diye konuştu.

"Bizim için solculuk, Atatürkçülük, aydınlanma temel değerlerimiz" diyen Karayalçın, şunları ifade etti: "Bunları temel alarak tartışmıyız. Ben bu ilkeleri televizyonlarda söylediğim zaman tabandan bana çok destek mesajı geliyor. Tabanımız da bunu istiyor. Bu üç temelden koparak CHP'yi kriz ortamında istenilen noktaya getiremeyiz."