İmamoğlu: Değişim makamın ötesinde, mutlaka bir ajandamız olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ağustos ayında sizden bir açıklama bekleniyor?" sorusuna, "Mutlaka bir ajandamız olacak ama belirli bir günü yok" yanıtını verdi. Her fikri gündemlerine aldığını belirten İmamoğlu, "değişimi bir makam meselesinin ötesinde değerlendirdiğini" söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçerenköy Spor Tesisi Temel Atma Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ile Altan Öymen ve eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.

"Üç genel başkanımızı Hasan Akgün başkanımızın Büyükçekmece Festivali'nde ağırlayacağını duyunca kendileriyle Beylikdüzü'nde buluştuk" diyen İmamoğlu, "Orada şahsıma ait bir sergi salonu vardı. Birlikte gezdik ve yemek yedik" dedi.

"ALACAĞIMIZ KARARLARA BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAK"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Üç genel başkanımızla sizinle paylaşamayacağım, partimizin, güncel konuların, geleceğin konuşulduğu, çok verimli, çok değerli üç kıymetli genel başkanımızla paylaşacağımız çok şeyi sohbet etti. Çok faydalandım. Önümüzdeki günlerde alacağımız kararları ya da çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sağlayacağını söyleyebilirim."

"Ağustos ayında sizden bir açıklama bekleniyor?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Mutlaka bir ajandamız olacak ama belirli bir günü yok. Sizleri bilgi sahibi yapacağız" yanıtını verdi.

"MESELE MAKAMIN ÖTESİNDE"

"Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Zaten meseleyi bir makam meselesinin ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemi, şehrimi, partimi ve partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecek."