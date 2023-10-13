CHP’li Kış: Üniversitelilerin barınma sorununu TBMM'de çözelim

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözülmesi için TBMM'ye komisyon kurulması çağrısı yaptı. Kış, "KYK yurtları yetersiz, özel yurtlar ve ev kiraları çok yüksek. Barınma sorunu TBMM'de çözülmelidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çözülmesi için çağrı yaptı.

Kış, barınma krizinin çözülmesi için TBMM'de komisyon kurulması gerektiğini söyledi.

CHP’li Kış, artan kira fiyatları sebebiyle öğrencilerin üniversite okumak için gidecekleri kentlerde, barınma sıkıntısı yaşayacakları uyarısını yaparak, konunun çözüm yerinin TBMM olduğunu belirtti.

Öğrencilerin eğitim hayatına başlamadan bu sorunun gündeme alınması çağrısı yaptıklarını belirten Kış, öğrencilerin ev kiraları sebebiyle açıkta kaldığını hala barınma sıkıntısı yaşayan binlerce öğrenci olduğunu ifade etti.

KOMİSYON KURULMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Yüksek enflasyon ve zamlar sebebiyle, üniversite kazanan öğrencilerin barınma sorunu başta olmak üzere, geçim sıkıntısı yaşayacağını vurgulayan CHP’li Kış, konunun TBMM’de gündeme alınması gerektiğini dikkat çekti.

Kış, KYK yurtlarının yetersizliği, özel yurtların ve ev kiralarının yüksek olması sebebiyle öğrencilerin çaresiz kaldığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları aktaran Kış, CHP’li Belediyelerin öğrencilerin barınma sorununu çözecek önemli projeler yürüttüğünü anlattı. Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de öğrencilere verdiği desteklerle “Üniversiteli Dostu Belediyeler” listesinde ilk 5’te yer aldığını söyledi.

Genel Kurul’da bulunan milletvekillerine hitap eden Kış, tüm bu nedenlerle öğrencilerin barınma krizini çözmek için TBMM’de Komisyon Kurulması gerektiğini ifade etti.