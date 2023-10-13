Öğrencilerin barınma sorununa çözüm yok: CHP'li Kış'tan komisyon çağrısı

KYK yurtlarının yetersiz, özel yurtlar ve kiralık konutların ise fahiş fiyatlarda olduğuna vurgu yapan CHP'li Kış, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözülmesi için Meclis'te komisyon kurulması çağrısı yaptı. Kış, barınma sıkıntısı yaşayan binlerce öğrenci olduğunu ifade etti.

Güncel 13.10.2023 10:27 Giriş: 13.10.2023 10:27

Güncelleme: 13.10.2023 10:37 Kaynak: Haber Merkezi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) komisyon kurulması çağrısı yaptı. Kış, "KYK yurtları yetersiz, özel yurtlar ve ev kiraları çok yüksek. Barınma sorunu TBMM'de çözülmelidir" dedi. "BARINMA SORUNU YAŞAYAN BİNLERCE ÖĞRENCİ VAR" Öğrencilerin eğitim hayatına başlamadan bu sorunun gündeme alınması çağrısı yaptıklarını belirten Kış, öğrencilerin ev kiraları sebebiyle açıkta kaldığını hala barınma sıkıntısı yaşayan binlerce öğrenci olduğunu ifade etti. Yüksek enflasyon ve zamlar sebebiyle, üniversite kazanan öğrencilerin barınma sorunu başta olmak üzere, geçim sıkıntısı yaşayacağını vurgulayan CHP’li Kış, konunun Meclis'te gündeme alınması gerektiğini ifade etti. Kış, KYK yurtlarının yetersizliği, özel yurtların ve ev kiralarının yüksek olması sebebiyle öğrencilerin çaresiz kaldığını belirtti. TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları aktaran Kış, CHP’li belediyelerin öğrencilerin barınma sorununu çözecek projeler yürüttüğünü anlattı. Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de öğrencilere verdiği desteklerle “Üniversiteli Dostu Belediyeler” listesinde ilk 5’te yer aldığını anımsattı. Genel Kurul’da bulunan milletvekillerine hitap eden Kış, tüm bu nedenlerle öğrencilerin barınma krizini çözmek için Meclis'te komisyon kurulması gerektiğini ifade etti. Öğrenciler, bakanlığa barınma sorunu raporunu sundu Günübirlik konutlar hedefte: "Muhtaç oldukları için kiralıyorlar"