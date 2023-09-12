CHP’li muhtarların mahallesi iptal edildi

AKP’li Ümraniye Belediyesi Meclis toplantısında ilçedeki iki mahalleyi iptal etme kararı çıktı. Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarlarının CHP’li olduğunu ve bu nedenle kararın siyasi olduğunu iddia etti.

İsmail ARI

İstanbul’daki AKP’li Ümraniye Belediyesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Ümraniye Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda, Yenişehir Mahallesi’nin Finanskent Mahallesi ilee, Saray Mahallesi’nin ise bir bölümünün İnkılap, bir bölümünün ise Yamanevler Mahallesi ile birleştirilmesine dair teklif görüşüldü. Yenişehir ve Saray mahallelerinin iptal edilmesine yönelik teklif, CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

İLK KARAR 2018’DE

Oysa iptal edilen mahalleler, 2018’de yine Belediye Meclis kararı ile oluşturulmuştu. Bu karar uyarınca ilçe sınırları içerisinde mahalle sayısı, 35’ten 37’ye yükseltilmişti. Söz konusu mahallelerde AKP’nin düşük oy aldığı biliniyor. Üstelik bu mahallelere, milyonlarca liralık muhtarlık binaları da inşa edilmişti. Ümraniye Belediye Meclisi’nin CHP’li üyelerinden Avukat Filiz Öztürk Çelik, iki mahallenin iptaline dair kararaa tepki gösterdi. BirGün’e konuşan Çelik, “Oldu bittiye getirilerek mahalleler iptal edildi. Ne mahalle halkının, ne bizlerin ne de muhtarların haberi dahi yok. Sonuçta binlerce kişiyi etkileyen bir karar. Zamanlaması da manidar. Çünkü yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Ciddi bir seçmen kayması yaşanacak muhtarlık seçimlerinde. Bu mahalleler CHP’nin resmi üyesi olan muhtarlar tarafından yönetiliyor” ifadelerini kullandı.

SORUNLAR YARATACAK

“İptal edilen mahallelerin muhtarlık binaları bile daha 3-4 ay önce yapıldı” diyen CHP’li Çelik, sözlerine şöyle sonlandırdı: “Madem muhtarlıkları kapatacaktınız neden para harcayıp bina inşa ettiniz? Özellikle Saray Mahallesi’nde çok fazla iş yeri var ve adres değişikliği de sorun olacak.”

İptal edilen Yenişehir Mahallesi Muhtarı Erdal Yiğit ise şu açıklamayı yaptı: “2018’de mahallem, ‘nüfus fazla’ diye başka mahalleden bölünerek oluşturuldu. Yaklaşık 7 bin nüfusu var. Bizim mahallemiz, Finans Merkezi’nin arka bahçesi olmayacak. Belki ileride mahallemizde kamulaştırma kararı ile halk evlerinden çıkarılacak. Muhtarlık binamız daha yeni yapıldı, 1,5 milyon TL para harcandı. Mahallemizi rant olarak görüyorlar, bunun için böyle bir karar aldıklarını düşünüyorum. İlçede 3 CHP’li muhtar vardı, şimdi bu sayı bire düşecek. Bütün hukuki haklarımı kullanacağım.”