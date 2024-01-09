CHP’li Öztunç suç örgütlerini sordu

Haber Merkezi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, son yıllarda Türkiye’de artış gösteren suç örgütleriyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Öztunç, önergesinde İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

• Yabancı suç örgütlerinin son yıllarda Türkiye’de hızla çoğalmasının sebepleri nedir?

• Bu suç örgütlerine karşı ne gibi önlemler alınmaktadır? Son beş yılda uluslararası suç örgütü lideri, yöneticisi ve üyesi olan kaç kişi yakalanmıştır? Bunlardan kaçı Türk vatandaşlığı almıştır?

• Son beş yılda yakalanan uluslararası suç örgütü lideri, yöneticisi ve üyesi olan kişilerin uyrukları nedir? Bunların kaçı Kırmızı bültenle ve İnterpol tarafından arananlardan oluşmaktadır?

• Yabancı mafya gruplarının Türkiye’yi tercih etmelerinin en önemli sebebinin konut alma ve varlık barışı nedeniyle kolay vatandaşlık elde etmeleri olduğu düşüncesine katılıyor musunuz?”