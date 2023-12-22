Suçlu listesi iki kat uzadı

Kırmızı bültenle aranmalarına karşın Türkiye’de cirit atan kişilerin isimlerinin yer aldığı liste, bir ayda 2 metre daha uzayarak 4,5 metreye ulaştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de cirit atan çete liderlerinin listesi bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu kürsüsünde açıldı. CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın kürsüden açtığı liste, milletvekili sıralarına kadar uzadı. Kasım ayında 2 metre uzunlukta olan listenin 21 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 4,5 metre uzunluğa ulaştığı bildirildi.

Çete liderlerinin isimlerini içeren listenin kürsüden açıldığı sırada TBMM Genel Kurul salonunda kendisi için ayrılan yerde oturan Hazine ve Maliye Bakanı’nın bakışları ise “Çaresizliğin fotoğrafı” olarak nitelendirildi. Bakan Şimşek’e seslenen CHP’li Akay, “Bu şartlar altında gri listeden nasıl çıkacağız?” diye sordu.

GRİ LİSTEDEN BÖYLE Mİ ÇIKACAĞIZ?

Çete liderlerinin isimlerinden oluşan 4,5 metrelik listeyi TBMM Genel Kurulu’na sererek Bakan Şimşek'e gri listeden çıkış için yol haritasını soran Milletvekili Akay, şu ifadeleri kullandı:

“Sabit sermaye yatırımlarını ülkeye nasıl çekeceğiz? Bakıyoruz, gri listedeyiz, 21 Kasım 2022 tarihinde uluslararası Mali Eylem Görev Gücü yani FATF ülkemizi gri listeye almış. Niçin gri listeye almış? Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla ilgili mücadelede yetersiz kalındığı için almış. Uluslararası suç örgütleri, uyuşturucu baronları, suç işleyen, kırmızı bültenle aranan kişiler ülkemizde cirit atmışlar. Ben buradan çok kısa bir süre önce bir liste paylaşmıştım, bu liste yaklaşık 2 metrelik bir listeydi paylaştığım zaman, geçen bu süre içerisinde listemiz bu hâle geldi, 4 metreyi aştı Sayın Bakan. Böyle bir tabloda yatırımcıyı ülkemize nasıl çekeceğiz?”