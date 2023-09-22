CHP’li Suiçmez’den Aile Bakanlığı’na: 81 ildeki çalıştayların amacı Medeni Kanunu değiştirmek için hazırlık mı?

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 81 ilde düzenlenen Aile Çalıştayları'na ilişkin Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Soru önergesinde, bu çalıştayların Medeni Kanun ve Anayasa değişikliklerinin gündemde olduğu bir süreçte acil olarak yapılmasının endişe ve güvensizlik yarattığı ifade edildi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının onayıyla 81 ilde “Aile Çalıştayı” adı altında çalıştaylar gerçekleştirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP’li Sibel Suiçmez, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, çalıştayların ‘gizli’ yapıldığını ve bu çalıştayların Medeni Kanun ve Anayasa değişikliklerinin gündemde olduğu bir süreçte acil olarak yapılmasının endişe ve güvensizlik yarattığına dikkat çekti.

Suiçmez, şu görüşleri dile getirdi:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının onayıyla 81 ilde “Aile Çalıştayı” adı altında çalıştaylar gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu çalıştayların adeta gizli yapılıyor olması, davetlerin geç iletilmesi, katılımcıların seçimi ve bu çalıştayların Medeni Kanun ve Anayasa değişikliklerinin gündemde olduğu bir süreçte acil olarak yapılması endişe ve güvensizlik yaratmıştır.

Kadın kazanımlarından vazgeçilmesi için yapılacak yasal değişikliklere zemin oluşturmak amacıyla yapıldığı izlenimi yaratan bu çalıştaylar kamuoyunda tepki toplamıştır.”

"GİZLİLİK İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞTAYLARIN AMACI NEDİR?"

Suiçmez, Mahinur Özdemir Göktaş’a şu soruları yöneltti: