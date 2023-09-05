CHP’li Sümer: Kırtasiye masrafı asgari ücretlinin bir aylık maaşından fazla

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, pazartesi başlayacak eğitim - öğretim dönemi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

En temel öğrenci masraflarını yüzde 300’e varan zamlar yapıldığını belirten Sümer, öğrencilerin ve ailelerin bu ‘hizmetleri’ almaya zorunlu tutulduklarını söyledi.

En ucuz okul çantasının 200 TL olduğunu vurgulayan Sümer, şöyle konuştu:

“Büyükşehirlerde en kısa mesafe servis ücreti 1300 liradan başlıyor. Okul forması: Kısa kollu tişört 120-150 lira, polo yaka tişört 200 -250 lira, kapüşonlu 270 - 300 lira, fermuarlı ceket 250-270 lira, eşofman altı 200 -250 lira, eşofman takımı 380 -400 lira, pantolon 300 -350 lira. Bu rakamlar 2022 devlet okulları ortalaması. Bir de bunun bu sene olanı için hesap yapıldığında şartlar iyice zorlaşıyor. Asgari ücretli bir ailenin iki çocuğu varsa bir aylık maaşları okul öncesi alışveriş masrafını karşılamaya yetmiyor.”

“ÇOCUKLARIN BESLENME ÇANTALARI YİNE BOŞ”

Orhan Sümer, “Ekonomik kriz, çocukların beslenme çantalarını da boşalttı. Bir yılda, beslenme çantasına en çok konulan ürünlerden zeytin yüzde 71, peynir yüzde 153, süt yüzde 208 zamlandı. 1 milyondan fazla çocuk okula aç gitti. 2023’ün son dönemecinde ise ne yazık ki şartlar değişmedi. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aileler devletten destek bekliyor. Okula yemekhanesi olan eğitim kurumları ailelerin fiyatı karşılayamadığı için çocuklarını yemeğe yazdırmadığını belirtiyor. Yine birçok aile ise çocuğuna sağlıklı beslenme çantası hazırlayamadığını itiraf ediyor” diye konuştu.