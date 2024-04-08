CHP’li üyenin burnunu kırmıştı: MHP’li Karaaslan hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Yıldırım Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen mazbata töreninde, AKP listesinden seçilen MHP’li Meclis Üyesi Alparslan Karaaslan, 76 yaşındaki CHP’li Meclis Üyesi Zülfikar Bal’a zafer işareti yaptığı için saldırmış ve burnunu kırmıştı. Gözaltına alınan saldırgan Savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Çirkin saldırının ardından CHP Bursa İl Örgütü, Yıldırım Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP Bursa İl Örgütü, Yıldırım Belediyesi önünde MHP’li Belediye Meclis Üyesi Alparslan Karaaslan’ın 76 yaşındaki CHP’li üye Zülfikar Bal’a kafa atıp burnunu kırmasıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Düzenlenen basın açıklamasına, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçe başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, İl ve İlçe Yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

“ZAFERİ SİNDİREMEDİLER”

Basın açıklamasında konuşan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş açıklamasında şunları söyledi:

“31 Mart Pazar akşamından itibaren güzel ülkemize baharın gelmesini sindiremeyenler, maalesef ki tüm yurt genelinde olduğu gibi şehrimizde de çeşitli faaliyetlerle bu büyük başarıyı gölgelemeye çalışmaktadır. Bu güçler demokrasi zaferini ve halkın iradesini yok sayarak, toplumsal barışa zarar vermektedirler. Bursamızda 47 yıl sonra gelen bu tarihi zaferi sindiremeyenler, sadece bir parti mensubuna değil, insanlığa sığmayacak saldırgan davranışları ile güzel şehrimizi saran bahar havasını bozmaya çalışmaktadır. Bildiğiniz üzere 31 Mart yerel seçimlerinde hem Büyükşehir Belediye Başkanlığını hem de 6 ilçemizi kazanarak tarihsel bir başarıya imza attık. Yıldırım ilçemizde halkımız tercihini başka bir partiden yana kullanmış olmasına rağmen; demokrasiye ve halkımızın iradesine sonsuz saygımızla tüm ilçe yönetimimiz olarak mazbata törenine katıldık.

Bu tören sırasında, 76 yaşındaki partilimiz Zülfikar Bal, sadece zafer işareti yaptığı için Cumhur İttifakı üyesi bir meclis üyesi tarafından herkesin gözü önünde önce sözlü, ardından da fiziksel saldırıya uğradı. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen güçler, bu çirkin saldırı sonrası hakaret ve tehditlerine devam etmiş, halkın iradesine saygı duymayarak kaos ortamı yaratmaya çalışmıştır. Bu tür şiddet eylemleri, toplumumuzun değerlerine ve insanlık onuruna yapılmış bir saldırıdır ve asla kabul edilemez.”

“KAMU VİCDANI BÜYÜK YARA ALDI”

Açıklamasında, saldırganın gerekli suç duyurularının yapılmasına rağmen serbest kaldığını söyleyen Yeşiltaş, “Herkesin büyük saygı duyduğu, her zaman barışı ve demokrasiyi savunan değerli partilimiz Zülfikar Bal’ın suçsuzluğu görüntülerle kanıtlanmış ve darp raporunda burnunun kırıldığı tespit edilmiş olmasına rağmen verilen serbest bırakılma kararı hukuksuzdur, kanunsuzdur. Saldırgan hiçbir şey olmamış gibi halkın arasında dolaşabilmektedir. CHP Bursa İl Başkanlığı olarak, olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren süreci yakından takip ediyor ve bize güvenerek oyunu teslim etmiş tüm yurttaşlarım adına kamu vicdanını yaralayan bu kararı verenlere Fatih Sultan Mehmet’in ölümsüz sözleri ile seslenmek istiyorum:

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da yaptığı açıklamada, “Kabalığın ırkçı, faşist bir anlayışın geride kaldığını düşünmüştük. Demokrasinin, insan haklarının, onurluca, kardeşçe bir arada yaşamanın tarihsel bir dönem olduğunu düşünmüştük. Sandıktan çıkan iradeye herkesin sahip çıkacağını düşünmüştük. 22 yıllık AKP iktidarı ve küçük ortağının bu ülkeye dayattığı korkutan, ayrıştıran, itibarsızlaştıran, kamu kurumlarının teslim alındığı bir tarihsel süreç olduğunu biliyor, farkındaydık. Bizler bu ülkenin demokratikleri, barıştan yana olanlar, halkın iradesinin geçerli olduğunu bilerek yolumuza devam etmek istedik. Bu saldırı kabadayılar anlayışını oluşturmak istiyorlar. Bu ülke efelikten, kabadayılıktan, reislikten, faşizmden çekti. Biz barışça yaşamaya ant içmiş insanlarız” dedi.

Açıklamanın ardından CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün ve belediye meclis üyeleri Bursa Adalet Sarayı’na giderek suç duyurusunda bulundu.