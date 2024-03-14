CHP’li Uzun: Akbelen’de gaz ve coplarla saldırı emri verenler AKP’li Ayaydın’ın ricasını kıramamış!

Akbelen Ormanları çevresinde son üç günde iki farklı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Üç gün önce acele kamulaştırma kararı çıkarılan bölgeye dair verilen karar bugün yayımlanan Resmi Gazete’deki Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildi.

HABER MERKEZİ



AKP’nin Muğla Adayı Aydın Ayaydın’ın Erdoğan ile görüşüp kararı yeniden değerlendirmesi gerektiğini rica ettiğini bildirmesinden sonra alınan karara dair açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun şunları söyledi:

“Tüm Türkiye’nin gözü önünde yıllardır süren ısrarlı itirazlarımıza rağmen Akbelen’i mahvedenler, son derece doğal ve demokratik hak olan protesto hakkını kullananların üzerine gaz ve coplarla saldırı emri verenler, güya Ayaydın’ın ricasını kıramamış öyle mi? Göz göre göre binlerce ağacı katledenler, zeytinlere kıyanlar, tarım arazilerini yok edenler, insanların yaşam alanını mahvedenler Ayaydın’ın ricasını kıramamış öyle mi? 4 yıl boyunca bir kez olsun Akbelen’de verilen mücadeleye omuz vermeyen Ayaydın’ın aklı başına yeni gelmiş öyle mi?”

Ayaydın’ın Bodrum’daki villasının ormanlık alana giren bölümüne dair alınan Cumhurbaşkanı Kararına da değinen Uzun, “Ayaydın’ın Erdoğan ile bağı için bir sene öncesine gitmek gerekiyor. Akbelen için kendi ricası ile bu karardan dönüldüğünü söyleyen Ayaydın’ın ilk ricası yine bir Orman alanı ile ilgiliydi. Belli ki Erdoğan bu ricayı da kıramamış 26 Ocak 2023 Tarihinde yayımlanan Resmi Gazetedeki 6739 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Aydın Ayaydın’ın Bodrum’daki villasının Orman Alanına giren tuvalet ve müştemilatı için kıyak yapmıştı ve 117 metrekare alanı bu kıyak kararla orman vasfı dışına çıkarmıştı” İfadelerini kullandı.

Geçen yaz TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıran CHP’nin Akbelen Önergesinin AKP+MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Uzun, şunları söyledi:



“Yaklaşık 4 yıldır verilen mücadeleyi görmezden gelen iktidar hiçbir şekilde geri adım atmadan Akbelen’i mahvetti. Geçtiğimiz yaz sahanın genişletilmesi için alınan karara itiraz edenler sert müdahalelerle karşılaştı, bölge halkı darp edildi onlarca insan gözaltına alındı. 8 Ağustos 2023’de Akbelen için TBMM’de yapmış olduğumuz olağanüstü toplantıda Akbelen Ormanları için verdiğimiz Genel Görüşme Önergesi AKP ve MHP oyları ile reddedildi.”