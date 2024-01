CHP’nin 14 Mamak belediye başkan aday adayından çağrı: “Mamak adayı 14’ümüzden biri olsun”

Ankara’nın Mamak ilçesindeki 14 CHP aday adayı CHP MYK’si ve Parti Meclisi’ne ortak bir bildiri hazırladı. Bildiride Mamak’ı CHP’ye, yani halka kazandırmak istediklerini belirten aday adayları, 14 aday adayından hangisi seçilirse seçilsin beraber çalışacaklarına söz verdiklerini dile getirdi. Belirlenecek adayın bu 14 aday adayından biri olması gerektiğini söyleyen aday adayları, bu talebin sadece onların değil sokağın talebi olduğunu ekledi.

Haber Merkezi

Sefa Altunoğlu, Hüseyin Bayındır, Çağdaş Bozkurt, İbrahim Buğdaycı, Salim Çoruk, Haydar Demir, Selahattin Emre, Ali Rıza Erdek, Oğuz Fidan, Erdal Kiziroğlu, Metin Özarslan, Cem Saklavcı, Veli Gündüz Şahin ve Mehmet Şahin’in imzasının yer aldığı bildiri şöyle:

"SOKAK SOKAK GEZEN ADAY ADAYLARIYIZ"

“Yaşadığımız, sokaklarında doğduğumuz ve büyüdüğümüz, çocuklarımızı büyüttüğümüz, ailemizi emanet edip işe gittiğimiz, sevdamız Mamak için, CHP ‘ne başvuru yapan 14 aday adayı arkadaşlarımızdan herhangi birinin Mamak’taki 11.117 olan farkı kapatıp Mart 2024 yerel seçimlerinde Mamak belediyesini 14 Aday Adayıyla kazanacağımızı biliyoruz siz kamuoyuyla da paylaşıyoruz.

Biz, Mamak’ı Cumhuriyet Halk Partisine yani HALKA tekrar kazandırmak, sokaklarında Atatürk’ün ve Cumhuriyet'in şarkılarını, 100. Yıl marşını söyletmek, 700.000'e yakın Mamaklıyı Cumhuriyet kimliğinde toparlamak için sokak sokak gezmekten geri durmayan Belediye Başkan aday adaylarıyız.

Her bir aday adayı kendi olanaklarını zorlayarak evlerinden, çocuklarından, sağlıklarından taviz vererek özveri ile çalıştık. Birbirimize; hangimizin adaylığı kesinleşirse yine hep birlikte çalışacağımız sözünü verdik. Hal böyleyken; Mamak, halka geri dönecekken, umutlar yeşermişken Belediye Başkan adaylığı başvurusu yapan biz on dört Mamak’lının, sayısı 19.000’e dayanan üyemizin ve seçmenlerimizin sağduyusunu kazanmış aday adayıyla kazanacağız.

Mamak Belediyesine Başkan adayı olarak atanacak kişinin, bizlerin yani Cumhuriyet Halk Partisine yani Cumhuriyetin kurucu partisine gönül ve emek veren mevcut on dört aday adayı arasından birinin belirlenmesi bekliyoruz. Bu talep sadece biz aday adaylarının değil sokakların sesidir. Dolayısıyla yerel seçimde kazanma hedefi ancak bu şekilde hayata geçirileceğini düşünüyoruz.”