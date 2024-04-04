CHP’nin 35 yıl sonra rekor oyla kazandığı Ermenek’te mazbata alındı

CHP, 2014 yılındaki maden faciasıyla hafızalara kazınan Karaman’ın Ermenek ilçesini 35 yıl sonra kazandı. 35 yaşındaki Ermenek Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozcu mazbatasını bugün aldı.

Ermenek Adliyesi’nde düzenlenen programa CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Mut, Akçaşehir Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, Ermenek İlçe Başkanı Ayni Çetin, Belediye Meclis Üyeleri ve parti üyeleri katıldı.

Ermenek’i 1989 Yerel Seçimleri SHP kazanmıştı. Sonraki yıllarda düzenlenen yerel seçimlerde ise DYP, MHP ve AKP’nin adayı kazanmıştı. 2019’daki yerel seçimde ise CHP aday çıkarmamış ve İyi Parti’nin adayı seçimi kazanmıştı.

31 Mart 2024’teki yerel seçimde ise CHP’nin adayı Mustafa Bozcu yüzde 55 oranında oy almıştı.