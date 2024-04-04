CHP’nin Körfez’deki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

Kocaeli'de AKP'nin 1395 oy farkıyla kazandığı Körfez ilçesinde CHP'nin oyların yeniden sayılmasına ilişkin İlçe ve İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, kararı Yüksek Seçim Kurulu’na taşıyacaklarını söyledi.

Kocaeli'de resmi olmayan sonuçlara göre 1395 oy farkla belediye başkanlığını AKP’nin kazandığı Körfez ilçesinde CHP'nin oyların yeniden sayılması talebi itiraz reddedildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AKP’nin adayı Şener Söğüt, resmi olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oy alarak belediye başkanı seçildi.

CHP’nin Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ise 1395 oy aldı. CHP, ilçedeki 399 sandığın tamamına ve 5 bin 73 geçersiz oya itiraz etti.

CHP, oyların yeniden sayılmasını ve geçersiz oyların da incelenmesini talep etti. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, yaptığı incelemenin ardından itirazın reddine karar verdi.

CHP, bu kez İl Seçim Kurulu’na giderek itiraz dilekçesini sundu. İtirazı inceleyen İl Seçim Kurulu da bugün ret kararı verdi.

"YSK’YA İTİRAZIMIZI VERECEĞİZ"

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ve partililer Başiskele Bahçecik’te bulunan İl Seçim Kurulu önünde bir araya geldi.

Burada partililere seslenen İl Başkanı Bülent Sarı, kararı YSK’ya taşıyacaklarını belirterek, “Genel merkezimizle görüştük. Avukatlarımız var. Orada 3 gün içinde hazırlık yapıp Yüksek Seçim Kurulu’na itirazımızı vereceğiz” dedi.