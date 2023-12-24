CHP’nin tutumu AKP’yi öfkelendirdi: "Kolay siyasete alışmışlar"

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından “Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından hedef alındı. Çelik, CHP’nin altında AKP’nin imzası olan bildiriye katılma kararıyla ilgili, “Utanç verici bir tutum” ifadelerini kullandı. Özgür Özel ise Çelik'e verdiği yanıtta, "Ömer Çelik çok kolay siyasete alışmış" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklendi.

CHP lideri Özgür Özel, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından “Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz. Terörü kınamıyor lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Özel, yaptığı bir diğer paylaşımda ise “Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız” mesajı verdi.

Meclis’te kapalı oturum yapılmasını öneren CHP Meclis Grubu ise yayınladığı bildiriyle olayla ilgili milletvekillerinin bilgilendirilmesini talep ederek sorumluları hesap vermeye çağırdı ve Ulusal Yas ilan edilmesi önerisinde bulundu.

Hükümet Milli Savunma Bakanı aracılığıyla derhal siyasi parti gruplarını ve Meclis'i bilgilendirmelidir.



Yaşanan terör saldırısı ile ilgili başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz.



Mehmetçiğin can… — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 23, 2023

AKP’NİN EZBERİ BOZULDU

CHP’nin iktidarla aynı hizada olmaması, AKP’nin tepkisini çekti. Ömer Çelik, bugün yaptığı açıklamada Özel ve CHP'nin yaklaşımı için, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur” ifadelerini kullandı.

“CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur” iddiasında bulunan Çelik, “CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır” dedi.

Çelik, CHP’nin yayınladığı bildiriyi ise “CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir” sözleriyle değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur.



CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri… — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 24, 2023

ÖZEL’DEN ÇELİK’E YANIT

CHP lideri Özgür Özel, bugün Manisa’da gazetecilerin sorusu üzerine Ömer Çelik’e yanıt verdi. Ömer Çelik’in kolay siyasete alıştığını belirten Özel, Çelik’in anamuhalefetin kolayca AKP’nin arkasına dizilmemiş olmasına şaşırdığını ifade etti:

“Ömer Çelik çok kolay siyasete alışmış. Bugün ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Ömer Bey, bir bizim imzaladığımız bildiriye bak, bir senin grubunun imzaladığı bildiriye bak. Eğer terörün karşısında dimdik durmaksa, bizim bildirimizde var. Senin şaşırdığın, anamuhalefet partisi olarak kolayca arkana dizilmemiş olmamız. Senin şaşırdığın bizim, sorumluluğunuzu hatırlatmış olmamız. Senin şaşırdığın, bugün Milli Savunma Bakanı’ndan bilgi istiyor olmamız. O bilgilendirmeyi yapamayacak bir acziyetteyseniz, benim Ömer Çelik’e söyleyecek sözüm yok. Ömer Çelik, bundan sonrasını kendisi düşünsün. Cumhuriyet Halk Partisi’nin terörle mücadele konusunda en ufak bir tavizi olmaz. Ama terörle mücadele ederken Silahlı Kuvvetler’e destek vermek başka, hatalarını yapan iktidarı tartışmamak başka bir şeydir. Bundan sonra öyle yağma yok.”