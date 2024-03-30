Christopher Nolan'a şövalyelik unvanı verilecek

Dünyanın önde gelen yönetmenlerinden Christopher Nolan'a şövalyelik unvanı verilecek.

Dünyanın en ünlü yönetmenlerinden ve son filmi 'Oppenheimer' ile 'en iyi film' ve 'en iyi yönetmen' dahil toplam 7 dalda oscar kazanan Christopher Nolan'a İngiltere tarafından şövalyelik ünvanı verilecek.

Nolan artık, "Sir Christopher Nolan" olarak anılacak. Nolan'ın eşi Emma Thomas'a da sinema sektörüne katkılarından dolayı "dame" unvanı verilecek.

Daha önce Elton John, Anthony Hopkins, Kevin Spacey, Paul McCartney, Patrick Stewart, Angelina Jolie, Judi Dench ve pek çok ünlü sanatçıya şövalyelik unvanı verilmişti.