Christopher Nolan'ın Oppenheimer'dan ne kadar kazandığı ortaya çıktı

Oppenheimer filmiyle 'En iyi yönetmen' dalında Oscar ödülü kazanan usta yönetmen Christopher Nolan'ın filmden şu ana kadar 85 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Oscar ödül törenine Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi damga vurmuştu. Nolan'a 'En iyi yönetmen' ödülünü getiren filmin gişede toplam 957 milyon dolar hasılat yaptığı, Nolan'ın filmden şu ana kadar 85 milyon dolar kazandığı belirtildi.

Forbes'a göre filmin yapımcısı Universal, Nolan'a gişe hasılatının yüzde 15'ini vermeyi kabul etti. Nolan ile yapılan anlaşmaya göre Universal kâra geçmeden önce de Nolan gişe hasılatından pay aldı.

Film, gişede 957 milyon dolar hasılat elde etti. Sinema salonları ise gişeden yaklaşık yüzde 50 pay alıyor.

Nolan'ın, vergi öncesi aldığı toplam miktar 72 milyon dolara tekabül ediyor. Ayrcıa filmin dağıtım hakkında da payı bulunan Nolan'ın filmin farklı yayıncılara satılmasından da pay alacağı belirtildi.

Forbes, Nolan'ın filmden elde ettiği toplam gelirin 85 milyon dolara yaklaştığını aktardı.

Forbes'ın aktardığına göre Nolan, filmin maliyetini 100 milyon dolarlık bütçenin altında tutmak için yönetmenlik, yazarlık ve yapımcılık ücretlerini de düşürdü.

Oppenheimer, 'En iyi yönetmen', 'En iyi film' ve 'En iyi erkek oyuncu' ödülleri dahil 7 dalda oscar kazanmıştı.