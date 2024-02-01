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Çiftçiler 7’den 70’e sokakta

Dünya
  • 01.02.2024 06:00
  • Giriş: 01.02.2024 06:00
  • Güncelleme: 01.02.2024 08:25
Çiftçiler 7’den 70’e sokakta
Çocuklar ‘Geleceğimiz için’ yazılı pankartlarla ailelerine destek verdi. (Fotoğraf: AA)

Dış Haberler

Avrupa’nın birçok ülkesinde çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler büyüyor.

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya ve Macaristan’da olmak üzere çiftçilerin Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarını traktörleriyle protestolarına Yunanistan’daki çiftçiler de katıldı. Fransa’nın başkenti Paris’te çiftçilerin kuşatması sürerken Strazburg kentinde de çiftçi çocukları, akülü traktörler ve pankartlar ile ebeveynlerine destek verdi.

Paris kuşatması
Fransada çiftçiler traktörleriyle "Parisi kuşatma eylemi" yaptı
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