Çiftçiler 7’den 70’e sokakta

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Avrupa’nın birçok ülkesinde çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler büyüyor.

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya ve Macaristan’da olmak üzere çiftçilerin Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarını traktörleriyle protestolarına Yunanistan’daki çiftçiler de katıldı. Fransa’nın başkenti Paris’te çiftçilerin kuşatması sürerken Strazburg kentinde de çiftçi çocukları, akülü traktörler ve pankartlar ile ebeveynlerine destek verdi.