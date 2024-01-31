Paris kuşatması

Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere Avrupa’da çiftçilerin isyanı sürüyor. Fransa’da üreticiler traktörleriyle Paris’i kuşattı, İtalya’da Milano ablukada.

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Fransa’da hükümetten taleplerine yönelik etkili adımlar bekleyen binlerce çiftçi traktörleriyle eylemlerini sürdürüyor. Başta başkent Paris ve çevresi olmak üzere birçok bölgede çiftçiler geri adım atmamakta kararlı. Le Monde’un haberine göre, Paris’in giriş-çıkışındaki güzergahlarda traktörleri ile yolları kapatan çiftçiler, hükümetten taleplerine yönelik etkili adımlar gelinceye kadar eylemlerini sürdüreceğini bildirdi.

Soğuk havaya rağmen traktörlerinin yanında bekleyişlerini sürdüren çiftçiler yol kenarlarında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Başkente ana ulaşım noktalarından A1, A5a, A6 otoyolları Paris yönünde, A4, A10, A13 otoyolları ise çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken, A15, A16, A20 otoyolları ile 184 yolunun bazı noktalarında ulaşım aksadı. Polis kaynakları, ülke genelinde 5 binden fazla tarım makinesi ile 10 bine yakın çiftçinin eyleme katıldığını bildirdi. Çiftçilerin "Paris kuşatması" eylemlerinin odağında bulunan başkentin en büyük pazarı Rungis çevresinde abluka uygulayan polis, çiftçilerin pazara girme girişimlerini engelledi.

Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA’nın Başkanı Arnaud Rousseau, önceki akşam saatlerinde Başbakan Gabriel Attal ile yaptığı görüşmeye ilişkin Europe 1 kanalına değerlendirmede bulundu. Başbakan Attal’ın krize yönelik önlemler almada "gönüllü" göründüğünü ifade eden Rousseau, eylemlerin hükümet üzerinde istenen baskıyı oluşturması için çiftçilerin şiddet ve aşırılıktan uzak durmalarını istedi. Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

YOLLARDA BARİKATLAR

İtalya’da da çiftçiler protestolarına devam ediyor. Ülkenin kuzey-güney arteri olan A1 kara yolunun Milano girişindeki Melegnano mevkisinde traktörlerini park eden çiftçiler, araçlarına "Çiftçiler yoksa, gıda da yok" ve "Bütün Avrupa’yı bloke etmeye hazırız" yazılı pankartlar ve İtalyan bayrakları astı. Lodi, Grosseto, Cagliari ve Lecce gibi kentlerde de çok sayıda çiftçi traktörleriyle yollara döküldü.

ÇİFTÇİLER NE İSTİYOR?

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna’dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor. Avrupa’nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Polonya ve Romanya’da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa’da artan yakıt fiyatları, İtalya’da ise AB’nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.