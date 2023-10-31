Çiftçiler Birlik Kağıtçılık Fabrikası’nda grev kararı

Emek Servisi

Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çiftçiler Birlik Kağıtçılık fabrikasında yetkiyi alan Türk-İş’e bağlı Ağaç-İş, patronun TİS masasına oturmayı reddetmesi üzerine fabrikada grev kararı aldı. Sakarya ve İstanbul işletmelerinde toplam 257 işçinin çalıştığı fabrikada 106 işçi ile yüzde 40’lık çoğunluğu aşan sendika, TİS görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine fabrikaya grev pankartını astı.

Yetki sürecinin uzunluğu nedeniyle yetki olmasına rağmen fabrikada üye işçi kalmadığını belirten sendika, grev pankartı önünde basın açıklaması yaparak, yetki süreçlerinin patron lehine işletilmesine tepki gösterdi. İşçilere seslenen Ağaç-İş Genel Sekreteri Ergin Çoban birlikte mücadele çağrısı yaptı. Sendikalara üye olan çalışanların işten atılması, iş yerinde baskılara maruz kalması, işçi arkadaşların işini kaybetme korkusuyla sendikalardan uzak durmak zorunda kaldıklarını belirten Çoban, "Türkiye işçi sınıfına sesleniyorum. Bu ülkede en büyük güç sizlersiniz. Bu ülkenin üretim gücü, nüfus sayısı ve oy potansiyeli sizlersiniz. Bu gücünüzü sendikal örgütlenmelerle birleştirip, birlikte başarabiliriz” dedi.