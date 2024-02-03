Çiftçiler neden öfkeli?

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Avrupa’nın birçok ülkesinde çiftçilerin, Avrupa Birliği (AB) ve hükümetlerin ekonomi ve tarım politikalarına karşı protestoları kıtayı sarsmaya devam ediyor.

Fransa’da çiftçiler, Başbakan Gabriel Attal’ın açıkladığı yeni önlemlerin ardından başkent Paris ve büyükşehirlerdeki ablukayı kaldırma kararı aldı. Çiftçi sendikaları, talepleri yerine getirilmediği takdirde protestoları sürdürecekleri uyarısı yaptı.

Traktörleriyle anayolları kapatan, başkentleri işgal eden çiftçilerin, kendi ülkelerine has şikayetler ve talepleri dile getirirken bir yandan da AB’nin yenilemek istediği ortak tarım politikasına karşı ortak paydada buluşuyor. Peki, Avrupalı çiftçilerin farklı ve benzer talepleri neler içeriyor?

AB’NİN TARIM POLİTİKASI

Avrupalı çiftçiler, AB’nin Yeşil Anlaşması’nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin’den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir anlaşmaya karşı çıkıyor. Öte yandan AB’nin sürdürülebilirlik gerekçesiyle ekilebilir alanların yüzde 4, gübre kullanımının yüzde 20 azaltılmasına yönelik önlemleri, daha az verim alacak olan Avrupalı çiftçilerin ortak öfkesine yol açıyor.

Almanya ve Fransa: Avrupa’nın en büyük tarım ekonomisine sahip bu iki ülkede çiftçiler tarımsal dizele yönelik sübvansiyonları veya vergi indirimlerini sona erdirme planlarına karşı çıkıyor. Yunan çiftçiler dizele uygulanan verginin düşürülmesini istiyor.

Portekiz: Çiftçiler, hükümetin organik ve karma tarıma yönelik yardımları azalttığından şikâyet ediyor.

Yunanistan: Hükümetle diyalog kurmak istediklerini belirten çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep ediyor. Arıcılar, besiciler ve balıkçılar da çiftçilerin eylemine destek veriyor.

İTHALAT VE HAKSIZ REKABET

Macaristan, Romanya ve Polonya: Doğu Avrupa’daki çiftçi eylemlerinin sebebi ise, AB’nin Ukrayna’ya destek adına ithalat yasağını kaldırması. Ucuza ithalat, çiftçileri tarım ürünlerini satamaz hale getirdi. AB’nin Ukrayna’ya yardım etme çabaları, komşu ülkelerdeki çiftçiler arasında haksız rekabete ilişkin endişeleri artırdı. Transit ülkelerdeki çiftçiler, Ukrayna’daki malların piyasaya akın ettiğini ve Avrupa fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu, AB çiftçilerine dayatılan çevre standartlarını ise karşılamadığını söylüyor. AB ile Güney Amerika ekonomik topluluğu MERCOSUR arasında bir ticaret anlaşması yapılmasına yönelik müzakereler şeker, tahıl ve ette haksız rekabete ilişkin hoşnutsuzluğu da körüklüyor.