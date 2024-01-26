Çiftçiler traktörlerini büyükşehirlere sürdü

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Fransa’da traktörleriyle sokaklara inen çiftçiler, Emmanuel Macron hükümetine taleplerini iletti. Ulusal Tarım Çiftçileri Sendikaları Federasyonu, Genç Çiftçiler Sendikası ve Köylü Konfederasyonu’na bağlı binlerce çiftçi traktör ve römorklarıyla sokaklara çıktı.

85’in üzerinde bölgede ve birçok şehrin çevresindeki yollar kapatıldı. Drome vilayetinde çiftçiler, eylem yaptıkları noktadan geçen yabancı plakalı 15 tırdaki birçok ürüne el koydu. Ürünlerin bir kısmını yola döküp yakan çiftçiler, kalanları da yardım kuruluşuna bağışladı. Çiftçiler, acil çözüm ve tam destek talep ediyor.