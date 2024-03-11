Çiftçinin direnişi meyvesini verdi

Polonya’da çiftçiler ile görüşmeler sürerken hükümet, AB’nin ‘Yeşil Mutabakatı’nda değişiklik yapma kararı aldı. Başbakanın “müzakereye yanaşmadığını” belirten çiftçiler protestoyu büyüterek sürdüreceklerini açıkladı.

Dış Haberler

Avrupa’da çiftçilerin protestolarının en yoğun olduğu Polonya’da çiftçiler ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan hükümet, Avrupa Birliği’nin (AB) “Yeşil Mutabakat” programında değişikliğe gidiyor. Polonya’da binlerce çiftçinin, Ukrayna’dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesi ile AB’nin tarım politikalarını protestoları şiddetlenerek sürerken Başbakan Donald Tusk’ın çiftçi temsilcileriyle yaptığı son görüşmeden de anlaşma çıkmadı.

PROTESTOLAR BÜYÜYECEK

Tarım Bakanı Czeslaw Siekierski ve 40’a yakın çiftçinin katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından basına açıklamada bulunan Polonyalı çiftçilerin temsilcisi Andrzej Sobocinski, “Başbakan, Polonya sınırlarını Ukrayna tahılına kapatmayacaklarını söyledi. Polonyalı çiftçinin elinde kalan tahılın ise Tarım Bakanlığı tarafından satın alınacağını bildirdi” dedi. Donald Tusk’ın “çiftçilerle müzakere yapmaya yanaşmadığını, görüşmede yalnızca hükümetin icraatları ve beyanları konusunda bilgilendirildiklerini” ifade etti.

Bireysel çiftçilerin bağlı olduğu Solidarnosc (Dayanışma) sendikasının lideri Tomasz Obszanski ise toplantıdan “hiçbir şey almadan ayrıldıklarını” belirterek “protestoların daha güçlü şekilde süreceğini” kaydetti.

‘YEŞİL MUTABAKAT’ ADIMI

Başkent Varşova’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Polonya Tarım Bakanı Yardımcısı Michal Kolodziejczak, 15 Mart’ta Yeşil Mutabakat programında yapılan değişikliklerin duyurulacağını, bu kapsamda çiftçilere en çok zarar veren düzenlemelerin iptal edilme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

En tartışmalı konunun toprağın nadasa bırakılması olduğunu belirten Kolodziejczak, bu uygulamadan geri dönülme ihtimalinin de yüksek olduğunu söyledi. Kolodziejczak, AB Komisyonu’nda bulunan Polonyalı yetkililerin Yeşil Mutabakat düzenlemelerinden ayrılmak için yoğun çaba sarf ettiğini ancak bu düzenlemeleri geri çekmenin kolay olmadığını, hükümetin bağlı kalması gereken mali çerçevesi olduğunu belirtti. Başbakan Tusk geçen hafta yaptığı açıklamada, çiftçilerin taleplerinin yerinde olduğunu ve söz konusu programın düzenlenmesini planladıklarını söylemişti.

ÇİFTÇİLER AYAKTA

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor. Polonya’da son olarak binlerce çiftçi, 6 Mart’ta başkent Varşova’daki başbakanlık ofisinin önünde gösteri düzenlemişti. Protestolar polisle şiddetli çatışmalara sahne olurken ve protestocular “Polonya’yı durma noktasına getirecekleri” konusunda uyarmıştı.

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SINIRDAKİ BLOKAJA KISMİ ARA

Ukrayna’dan gelen ucuz ürünlere karşı 9 Şubat’ta iki ülke arasındaki sınırları kapatan Polonyalı çiftçiler, blokajı hafifletme kararı aldı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı sözcüsü Andri Demchenko, protestolar kapsamında kapatılan 6 sınır kapısından “Krakiwiec” kontrol noktasını geçici olarak açtığını duyurdu. Çiftçilerin protestolara 13 Mart’ta tekrar başlayacağını söylediğini hatırlatan Demchenko, diğer 5 sınırda blokajın sürdüğünü ve yaklaşık bin 700 tırın sınırlarda beklediğini kaydetti.