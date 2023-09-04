Ciğerlerimiz birer birer yanıyor

Ülkenin dört bir yanından orman yangınları haberleri geliyor. İstanbul Sultangazi’deki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda dün yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi tüm gün sürdü. İzmir’in Selçuk ilçesi Barutçu Mahallesi’ndeki ormanlık alan da dün alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, 2 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozerle yangını kontrol altına almaya çalıştı. Öte yandan Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında, önceki gün saat 16.00 sıralarında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahalede bulunuldu. Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçilerinin çalışmalarıyla yangın, kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları tüm gün sürdü. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Demirtaş, yangından 25 hektar alanın etkilendiğini de kaydetti.