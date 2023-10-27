CİMER asansör sorusuna cevap bile vermemiş

Aydın'da bulunan KYK Adnan Menderes Erkek Öğrenci Yurdunda da asansörlerin arızalı olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin CİMER’e başvuran öğrenciler ise yanıt dahi alamamış.

Deniz GÜNGÖR

Aydın’da bulunan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda yaşanan facianın ardından yurdun karşısında bulunan KYK Adnan Menderes Erkek Öğrenci Yurdunda da asansörlerin arızalı olduğu ortaya çıktı. Sık sık asansörlerde mahsur kalan öğrencilerin şikâyetine karşı yurt müdürlüğünün ise konuya ilişkin adım atmadığı iddia edildi. Yurtta kalan öğrenciler, sık sık asansörde kalırken yurdun hijyenik olmayan, niteliksiz ve yetersiz besinlerle karşı karşıya bırakılıyor.

BirGün’e konuşan ve KYK Aydın Aydın Adnan Menderes Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenci Umut Agiş, konuya ilişkin CİMER’e başvuru yaptı. Ancak yapılan başvuruda Gençlik ve Spor Bakanlığı sadece internet sorusuna cevap verdi ve asansör konusuna hiç değinmedi.

ASANSÖR FİRMALARI AYNI

Agiş, yurtta yemeklerin kötü ve yetersiz olması, su ve yemek erzaklarının güneş altında depolanması, yemekhanedeki uzun kuyruklar, sokak hayvanlarının yemekhaneye dışkılaması, yemekhane araçlarının temiz olmaması, internetin çekmemesi, odalarda 6 yatak olmasına rağmen 3 komodin ve çalışma masası olması, banyo ve tuvaletlerin temiz olmaması, asansörlerin devamlı bozulması, yurt personelinin ve yönetiminin ilgisizliğini sıralayarak CİMER’e şikâyette bulundu. Ancak CİMER’den gelen yanıtta yalnızca internet sorununa ilişkin yanıt geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından cevaplanan başvuruda “İnternet ile ilgili sorununuzu barındığınız Yurt Müdürlüğüne iletmeniz gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Agiş, “Yurtta merdivenler haricinde pencerelerden tutun da her yerde bir arza var. 2 hafta önce 200-300 kişilik gruplar halinde yurtta yaşadığımız sorunlarla ilgili CİMER’e yaptığımız başvuruda asansörü özellikle dile getirdik. Çünkü bakımları yapılmıyordu. Asansörü açıp kapatıp tekrardan kullanmaya devam ediyorduk. Güzelhisar KYK yurdunda yaşanan olaydan sonra asansörleri kapattılar ki zaten asansör firmaları aynı” dedi.

‘KORKUYORSANIZ KULLANMAYIN’

Asansörün içerisinde ışığın dahi yanmadığını ve 3 kez içinde kaldığını belirten Agiş “Yaptığımız şikâyetlere karşı bir adım atılmadı. Yurt yönetimi her defasında ‘İlgileneceğiz, tutanak tutacağız’ diyor ancak yaptıkları bir şey yok. Bize söyledikleri şey ‘Korkuyorsanız kullanmayın’ oldu. Engelli arkadaşlarımız onca katı nasıl çıkacak? Bize söylenen korkuyorsanız kullanmayın oldu. Zaten yurdun en sondaki blokuna yerleştirildiler. O insanlar yurdun bir ucundan ötekine giderken zorluk çekiyor. Engelli öğrencilere dahi uygun bir yurt değil burası. 3 kişilik odalar 6 kişiye çıkartıldı, yaşam alanımız yok, ders çalışamıyoruz. Öğrencileri bir başlarına bıraktılar” ifadelerini kullandı.

Yurt yemeklerinin niteliksiz ve sağlıksız olduğuna dikkat çeken Agiş, “Yediğimiz yemeklerde böcek, bazen yabancı cisimler çıkıyor. Sağlıklı beslenemiyoruz, kalan pilavı birkaç gün sonra başka yemekte değerlendiriyorlar. Yemekhanelerde kediler ve köpekler dolaşıyor sürekli, çok kirli bir durumda. Odalarımız asla temiz değil, banyolarımız kireçten beyazlamış. Sularımız düzgün akmıyor ve kirli” diye konuştu.