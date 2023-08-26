Çin'de 10 bölgede acil durum ilan edildi

Çin'de 10 bölgede sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi.

Çin'de aşırı yağışların sebep olabileceği seller nedeniyle eyalet düzeyindeki 10 bölgede acil durum ilan edildiği bildirildi.

Sel Kontrolü ve Kuraklık Yardım Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzey, orta ve güneybatısındaki Şandong, Şaanşi, Şanşi, Jiangsu, Anhui, Hınan, Hubey, Sıçuan ve Guicou eyaletleri ile merkeze bağlı yönetilen, eyalet düzeyindeki Çongçing ilinde 4. seviye "acil durum" uyarısı yapıldı.

Bu bölgelerin hafta sonunda şiddetli cephe yağışlarının etkisine gireceği, bölgedeki çok sayıda nehir ve kollarında taşkın, sel ve toprak kayması riski bulunduğu belirtildi.

Afet Yönetim Bakanlığı, ilgili yerel birimlere, yağış durumunu yakından izlemeleri ve risk altındaki bölgeleri uygun şekilde tahliye etmeleri talimatını verdi.

Çin'in kuzey eyaletleri temmuz-ağustos aylarında Doksuri ve Khanun tayfunlarının yol açtığı şiddetli yağış ve sellerle karşı karşıya kalmıştı.

Sellerde toplam 142 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.