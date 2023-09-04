Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 9-10 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, zirvede ülkesini Başbakan Li Çiang'ın temsil edeceğini duyurdu.

G20'yi küresel ekonomik ve finansal işbirliği için önemli bir forum olarak gördüklerini belirten Mao, zirvede Çin heyetine bu kez Başbakan Li Çiang'ın başkanlık edeceğini, G20'nin uluslararası ekonomik işbirliği ve küresel kalkınma açısından rolünü vurgulayacağını kaydetti.

Şi, G20 liderler zirvelerinin yıllık düzenli gerçekleştirildiği 2008'den bu yana toplantılara bizzat katılmayan ilk Çin Devlet Başkanı olacak.