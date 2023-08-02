Çin’de sel: 20 kişi hayatını kaybetti

Son 140 yılın en şiddetli yağışlarının yaşandığı Çin'de son 40 saatte 20 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise kayboldu.

Çin’de son 140 yılın en şiddetli yağışları yaşanıyor. Çin’in ulusal meteoroloji ajansına göre son 40 saatte kaydedilen yağış miktarı 744,8 mm oldu. Bu sürede 20 kişi hayatını kaybederken 27 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'in başkenti Pekin ile birlikte selden en ağır şekilde etkilenen eyaletlerden Hebei’de 9 kişi hayatını kaybederken 6 kişi kayboldu. Ülke genelinde 800 bin kişi yaşadıkları yerlerden tahliye edildi.

Tam sayısı belli olmamakla birlikte on binlerce ev hasar görürken selden ve yağıştan etkilenenleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bazı eyaletlerde okullar tatil edilirken hastane çevrelerinde de özel önlemler alınıyor.

NBC’nin haberine göre Mentougou eyaletinde oturan bir kişi, benzer yağmurları daha önce de gördüklerini ama ilk kez bu kadar büyük bir sel felaketine tanık olduklarını söyledi. Bazı bölgelerde elektrik servisleri de zarar görmüş durumda. Yağışların bugün de etkili olması bekleniyor.

Çin’de önümüzdeki ay da Hanun Tayfunu’nun etkili olması bekleniyor. Çin’in doğusunda meydana gelen fırtına ve tayfunlarda her sene çok sayıda ev ve yaşam alanı hasar görürken can kayıpları da meydana geliyor.